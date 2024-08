Mayra Dugaich Rod Stewart estende residência de 13 anos em Las Vegas até 2025

Na última quarta-feira (7), o cantor Rod Stewart anunciou as datas de sua residência em Las Vegas em 2025.

“ Vegas, estou me divertindo muito para isso acabar, então estamos voltando para um encore! Não perca o The Encore Shows Las Vegas Residency no The Colosseum no Caesars Palace de 12 a 22 de março e de 29 de maio a 8 de junho! ”, escreveu no Instagram.

Vale lembrar que ele foi forçado a cancelar o seu 200º show de sua residência de 13 anos em Las Vegas, devido a problemas na voz.

“Estou profundamente desapontado por perder esta celebração. A maioria das pessoas consegue trabalhar com faringite estreptocócica, mas eu, infelizmente, não. Estava ansioso por este show há tanto tempo e peço desculpas por qualquer transtorno que isso possa ter causado.”, lamentou.

“Felizmente voltaremos em 2025 e espero ver todos vocês lá ”, finalizou.

Rod Stewart e Jools Holland lançam o aguardado álbum ‘Swing Fever’

Rod Stewart e Jools Holland lançam, com a sua Rhythm & Blues Orchestra , o aguardado álbum Swing Fever , uma brilhante saudação de 13 faixas às canções dos anos das big bands , reavivadas por dois verdadeiros gigantes do cenário musical. O projeto já está disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Music .

Pela primeira vez, os novos parceiros da Grã-Bretanha uniram-se oficialmente para partilhar a sua destreza incomparável num tributo a canções verdadeiramente fantásticas como Ain’t Misbehavin, Almost Like Being In Love, Pennies From Heaven e Lullaby Of Broadway .

Swing Fever é a concretização de conversas entre Rod e Jools , que começaram durante a pandemia, e do sonho de Rod de fazer um álbum com músicas que foram, em muitos aspectos, o rock ‘n’ roll de sua época. Sentados juntos, Jools conta: “Eu estava fazendo as malas para passar o Natal e você me ligou. Não tínhamos conversado muito antes. Pensei ‘Eu amo Rod, que emocionante’, e você disse ‘Eu quero fazer um disco’. Sempre fui fã de Rod e vi que gostávamos das mesmas coisas”.

Ainda sobre o novo projeto, ao longo de cerca de doze sessões coletivas, a intimidade do espaço de gravação combinou-se com o brilho duradouro do cancioneiro para criar um som que é contagiante. Rod Stewart é um dos artistas mais bem sucedidos, com mais de 250 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo . Sua voz, estilo e composição característicos transcenderam todos os gêneros de música popular, desde rock, folk, soul, R&B e até mesmo o Great American Songbook , tornando-o uma das poucas estrelas a desfrutar de álbuns no topo das paradas ao longo de cada década de sua carreira.

Stewart ganhou inúmeros dos maiores prêmios da indústria, entre eles, duas induções ao Rock and Roll Hall of Fame, o ASCAP Founders Award por composição, autor best-seller do New York Time s, Grammy Living Legend e, em 2016, ele se tornou oficialmente Sir Rod Stewart depois de ser nomeado cavaleiro no Palácio de Buckingham por seus serviços à música e à caridade.

Alguns de seus maiores sucessos incluem Gasoline Alley, Every Picture Tells a Story, Bandolin Wind, You Wear It Well, The Killing of Georgie, Tonight’s the Night, You’re In My Heart (The Final Acclaim), Da Ya Think I’m Sexy?, Young Turks, Forever Young, Hot Legs, Infatuation , a inesquecível Maggie May , entre muitos outros clássicos

Jools resume o charme espontâneo de Swing Fever : “Essa música tem um forte efeito em mim. E sempre que a coloco para as pessoas, elas também sentem isso, querem se movimentar. A música é uma expressão de muitas coisas diferentes, e a alegria é uma parte importante do que ela faz”.

Confira: