Mayra Dugaich [object Object]

Na última quinta-feira (8), MC Hariel lançou uma nova música. Salve Jorge é a segunda faixa do projeto Superação Funk.

Vale destacar que na última segunda-feira (5), o funkeiro anunciou o nascimento da filha caçula, Maitê.

“Nasceu, família. 3,5 kg de muita lindeza ”, escreveu nos stories do Instagram.

Nesta sexta-feira (9), a influenciadora Kaynna Barbaresco compartilhou uma foto do parto, onde MC Hariel posa com ela e a pequena Maitê.

Vale lembrar que eles já são pais de Jorge, de 2 anos.

MC Hariel pausa carreira para acompanhar nascimento da filha

Em julho, MC Hariel anunciou que ia fazer uma pausa de 20 dias na agenda de shows para acompanhar o nascimento da filha caçula, Maitê .

“Pausa na agenda de shows para o nascimento da minha filha. MAITÊ to ansioso por você princesa”, escreveu em seu Instagram.

Sua última apresentação aconteceu no domingo (21), na festa Julina em Sorocaba, interior de São Paulo.

Vale lembrar que o funkeiro descobriu que seria pai pela segunda vez no começo do ano. Ele e Kaynna Barbaresco já são pais de Jorge de 2 anos.

MC Hariel celebra funk dos anos 2000 com sample de MC Marcinho

Da Vila Aurora para o topo do funk, MC Hariel é um poeta urbano que transforma em versos as batalhas e belezas da vida. Com flow único e beats envolventes, ele transcende os graves contagiantes do ritmo e conquista cada vez mais público.

Em Primeiro Amor , Hariel nos leva a uma viagem no tempo ao samplear Rap do Solitário , de MC Marcinho , ícone do funk dos anos 1990 e 2000 . O single é um mergulho na nostalgia e na intensidade do primeiro amor, e chega em todas as plataformas digitais pela Universal Music juntamente com um videoclipe no canal oficial do artista, no YouTube .

Em sua trajetória de batalhas e resiliência, seis álbuns consolidaram sua posição como um dos maiores nomes do funk brasileiro . Através de letras poéticas, profundas e realistas, ele dá voz àqueles que são frequentemente marginalizados pela sociedade, abordando temas que falam de superação, de desigualdades sociais e de realidades cotidianas da vida na periferia.

Hariel narra as experiências vividas com sua primeira paixão. As lembranças, doces e amargas, marcaram sua vida e moldaram sua personalidade. A música é uma ode à força do amor, mesmo quando as coisas não saem conforme planejado.

“Mas você foi o meu primeiro amor / Lembranças ficaram pra trás / Muita coisa marcou” , a nostalgia e o impacto do primeiro amor são temas universais que se conectam com o público. A repetição da frase “você foi o meu primeiro amor” reforça essa mensagem e cria um efeito memorável.

“Se desculpa adiantasse ninguém mais morria / Mas se culpar também não é bom / Eu vou seguir minha vida” , é o trecho que demonstra resiliência e uma capacidade de lidar com as dores do passado de maneira inspiradora. Através dessas palavras, Haridade – como é carinhosamente conhecido – expressa a importância de se aprender com o passado, sem viver preso a ele.

Assista: