Mayra Dugaich Cardi B fala de acidente que a deixou temporariamente paralisada

Recentemente, Cardi B falou sobre uma crise médica que, segundo ela, quase resultou em um aborto espontâneo. Em um bate-papo no Spaces do X com fãs após anunciar que está grávida de seu terceiro filho, Cardi disse que a emergência resultou em uma intervenção séria.

“Eu sofri um acidente bizarro. Não sei como alguma coisa – bem, não foi pouco, realmente dói” , disse Cardi sem entrar em detalhes sobre o que foi o acidente ou um diagnóstico específico. “Ficou tão grande a ponto de eu ficar literalmente paralisada. E essa coisinha quase me fez perder meu filho. Mas não aconteceu”, revelou.

“Hoje acordei sóbrio, querido. Estou morrendo. Se eu não me sentir bem em quatro horas, vou para o hospital e não dou a mínima. Vou exagerar isso para conseguir mais morfina. Morfina-me! Eu não dou a mínima [risos]. ”, continuou.

Vale lembrar que ela postou algumas fotos no Instagram na semana passada revelando sua barriga no mesmo dia em que a Billboard confirmou que a rapper pediu o divórcio de seu marido Offset pela segunda vez; o casal compartilha outros dois filhos pequenos, Kulture, agora com seis anos, e Wave, que tem quase três anos.

“Com cada final vem um novo começo! Estou muito grato por ter compartilhado esta temporada com você, você me trouxe mais amor, mais vida e acima de tudo renovou meu poder!” ela escreveu em sua postagem. “Lembrou-me que posso ter tudo! Você me lembrou que nunca preciso escolher entre a vida, o amor e minha paixão! Eu te amo muito e mal posso esperar para que você testemunhe o que me ajudou a realizar, o que me incentivou a fazer! É muito mais fácil enfrentar as reviravoltas e os testes da vida, mas você, seu irmão e sua irmã me mostraram por que vale a pena seguir em frente!”, finalizou.

