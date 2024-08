Mayra Dugaich Isadora Pompeo anuncia parceria com Seph Schlueter

Na última terça-feira (6), a cantora Isadora Pompeo anunciou uma parceria com o cantor norte-americano Seph Schlueter , autor do sucesso Bençãos que não Têm Fim .

“Mas é claaaaaaaroooooooo que vai rolar o feat minha gente!!!!!! Esse foi o clima nos bastidores do DVD! E aí? ANSIOSOS? Obrigado mais uma vez, @seph_schlueter, por confiar em mim, pela honra! Foi uma bênção ter você conosco!”, escreveu a cantora na legenda do Instagram.

Vale lembrar que Seph Schlueter é um cantor e missionário que acumula mais de 2,5 milhões de streams com seus primeiros singles. A faixa Counting My Blessings foi adaptada por Isadora Pompeo para o português e ganhou o nome de Bênçãos que Não Têm Fim . Seph também lidera o Damascus Worship , um coletivo de adoração nos Estados Unidos

Entrevista com Isadora Pompeo: “União do gospel não é uma escolha, é um mandamento”

Isadora Pompeo , um dos grandes nomes do gospel brasileiro na atualidade, conversou com o jornalista musical Marcelo de Assis com exclusividade para o TMJ Brazil e falou sobre o atual momento de sua carreira, impulsionada por grandes sucessos como o single Bençãos Que Não Tem Fim .

O sucesso de Pompeo se concentra principalmente entre os jovens. Após o pico de streams da playlist Top Hits Gospel da plataforma de streaming Deezer no final de março com Bençãos que não têm Fim , a artista alcançou o 1º lugar entre as mais ouvidas.

A canção é mais um lançamento do projeto Tetelestai , que contará com 12 faixas , sendo 9 inéditas . Gravado em Belém do Pará para uma plateia de mais de 10 mil pessoas , o trabalho tem produção musical assinada por Hananiel Eduardo , indicado ao Grammy Latino .

Registrado em 23 de fevereiro , este é o primeiro DVD de Isadora Pompeo com a Sony Music . A expressão que dá nome ao trabalho significa “está consumado” e foi uma das últimas falas de Jesus na cruz.

O projeto trará diferentes facetas da artista, incluindo canções enérgicas, como a já lançada faixa título, e acústicas, com mais influências do worship e pop gospel .

Bênçãos Que Não Têm Fim está no repertório e contará com duas versões: uma totalmente em português e um medley em inglês/português em parceria com Seph Schlueter , cantor da versão original. Além disso, o repertório inclui uma nova versão de Alegria , faixa de celebração já conhecida no meio cristão.

Isadora Pompeo celebra o sucesso de Bençãos Que Não Tem Fim , fala sobre o que pensa sobre parcerias e quando questionada se o céu o limite, a artista responde, enfatizando: “O céu é a resposta”.

Confira: