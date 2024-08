Mayra Dugaich Oswaldo Montenegro comemora 50 anos de carreira com show no RJ

Neste emocionante e variado espetáculo, o público acompanha a trajetória de Oswaldo Montenegro , que durante todo o show, interage com imagens de sua vida e carreira projetadas num imenso telão. Além disso, é possível assistir ao Menestrel tocando simultaneamente mais de um instrumento, já que no palco, ao vivo, ele se reveza entre os violões de 6 e de 12 cordas e nas imagens aparece ao piano.

Dessa vez, sucessos como Bandolins, A Lista, Lua e Flor, Intuição e a recém-lançada Lembrei de Nós , estarão misturados às histórias e cenas virtuais, que revelarão as origens das canções, expondo segredos das inspirações e aventuras do artista.

O show conta ainda com a presença da eterna parceira de andanças, Madalena Salles, a flautista-irmã do Menestrel, a quem o imenso público que o segue passou a amar como alguém que fosse da própria família.

Outro músico brilhante, o multi-instrumentista Alexandre Meu Rei, também comparece à festa. A atração especial compete ao multi-instrumentista Milton Guedes, artista que começou com Oswaldo e voltou a tocar com o mestre.

Vale lembrar que Oswaldo Montenegro partiu para a estrada aos dezessete anos, onde fixou residência. Em suas constantes viagens, jamais parou de criar. Tornou-se um trovador contemporâneo que parece viver dentro da arte, num turbilhão de projetos de tirar o fôlego de quem o acompanha. Nessa comemoração dos cinquenta anos de estrada sem recuar um milímetro na feitura de sua arte, está a merecida consagração deste artista que marcou a cultura brasileira, traçando uma trajetória original, única e longeva, entrando definitivamente na alma de várias gerações.

Vicka vence concurso e lançará álbum com Oswaldo Montenegro

A cantora e compositora Vicka só tem o que comemorar. A artista paranaense é a grande vencedora de um concurso promovido por Oswaldo Montenegro e lançará junto ao músico um álbum inédito e 10 videoclipes. A novidade foi anunciada pelo próprio cantor em suas redes sociais.

A novidade vem em meio a uma crescente nos trabalhos de Vicka. Em 2023, a artista foi indicada ao Prêmio Multishow pelo lançamento do EP Entrega .

“Fiquei sabendo da seletiva para participar desse projeto com o Oswaldo através da minha madrinha, que é super fã dele. E dentre as suas canções escolhi ‘Intuição’ para fazer uma versão e colocar minha interpretação. Uma música que fala sobre cantar a vida e exaltar a beleza das emoções e que conecta com a mensagem que venho trazendo nas minhas composições” , explica Vicka sobre o processo seletivo.

Agora com o anúncio, a paranaense espera ansiosamente pela concretização da oportunidade. “Fiquei emocionada e muito honrada em ter sido escolhida pelo júri para gravar um álbum com esse grande artista que é o Oswaldo, vai ser uma experiência incrível poder colaborar, aprender com ele e entrar nesse universo de poesia e arte “, completa.

Vicka e Oswaldo Montenegro lançarão juntos um álbum completo e videoclipes para 10 faixas, que serão compostas e produzidas em conjunto.

Serviço:

Dia: 10 de Agosto / sábado

Show às 21h30

Local: Qualistage

Abertura da casa: 19h30

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Classificação: 18 Anos. Menores de 18 anos, apenas acompanhados dos responsáveis legais

Bilheteria Oficial

Shopping Via Parque – Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca / Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h

Capacidade da casa: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas

Acessibilidade