Mayra Dugaich Gloria Groove bate recorde da carreira com ‘Serenata da GG’

Gloria Groove alcançou um feito histórico em sua carreira. No último sábado (3), a artista bateu seu próprio recorde e ultrapassou os 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Atualmente, a cantora que trabalha o álbum Serenata da GG, se destaca com o single Nosso primeiro beijo que é o vídeo de artista pop solo, lançado em 2024, mais visto no Youtube, com 28 milhões de visualizações. O álbum já recebeu mais de 2 bilhões de visualizações nas redes sociais pelos vídeos criados pelo público e está atualmente nas músicas mais tocadas das rádios do Brasil.

O primeiro volume do aclamado projeto de pagode da artista foi lançado em maio, contando com participações de Ferrugem, Thiago Pantaleão, Gina Garcia, Alcione e Belo, e soma mais de 100 milhões de reproduções no Spotify e visualizações no Youtube.

Em junho, Gloria Groove fez uma coletiva de imprensa, via videochamada e falou sobre criticas ao seu novo projeto Serenata da GG .

Ao ser anunciado, surgiram críticas de que Gloria queria agradar o público heterossexual ao invés da comunidade LGBTQIA+.

“O hétero que eu queria agradar era o seu pai’. Eu gostaria de retirar o que eu disse. Me perdoa, gente. Eu gostaria de dizer que, além de agradar o seu pai, também quero agradar o seu irmão. Vai ser uma delícia, um prazer ”, brincou.

“Gosto da sensação de movimentar pauta, gerar conversa e fazer alguém falar: ‘P*rra, meu pai era o cara mais homofóbico do mundo, mas, agora, ele te acha muito f*da e já desmantelou um pouco do preconceito aqui e ali’. Acho que facilitar a existência do outro é uma coisa que, poxa, todo artista deveria mirar em fazer”, afirmou.

Vale lembrar que a conexão de Gloria com o pagode é forte, já que sua mãe, Gina Garcia, foi backing vocal do grupo Raça Negra. “ Foi ali que eu nasci, foi ali que tive meus primeiros contatos com grandes músicos e vozes ”, contou.

“Claro que meu interesse foi se construindo no pop, mas lembro que o pagode foi uma grande vertente que me levou para o canto romântico, para o R&B, para o estilo de cantores de Raul Gil dos anos 2000” , explicou.

Gloria Groove: hit ‘A Queda’ bate 200 milhões de views

O hit A Queda , da cantora Gloria Groove , bateu a marca histórica de 200 milhões de views no YouTube e se tornou a produção audiovisual mais assistida de sua carreira.

Com uma temática forte da atualidade, Gloria critica a “cultura do cancelamento” na música lançada em 2021, com composição da cantora com Pablo Bispo , Lukinhas e Ruxell .

A música que faz parte do aclamado álbum Lady Leste possui certificado de diamante duplo no Brasil e entrou no ranking da revista Rolling Stone de melhores músicas já lançadas por drag queens no mundo, na sexta posição.