Mayra Dugaich Bruno Gadiol recebe convidados em show único em Belo Horizonte

O cantor Bruno Gadiol fará sua estreia nos palcos de Belo Horizonte no próximo dia 11 de agosto , às 19h30 , no Grande Teatro Sesc Palladium . O show promete ser uma celebração dos grandes sucessos do artista, incluindo Anestesiado e 18 dias/13cm , sua recém-lançada parceria com Valesca Popozuda. Gadiol, que se destaca tanto na música quanto na atuação, levará ao público mineiro uma noite repleta de energia e performances marcantes.

A apresentação terá novidades exclusivas para o público local. Além dos hits já conhecidos, o repertório contará com surpresas exclusivas. O evento terá a participação de convidados mineiros: o cantor Gabriel Froede e o duo ClaraxSofia prometem tornar a experiência musical da noite ainda mais especial.

Além de sua carreira como ator, Bruno Gadiol tem se consolidado como uma promessa no cenário da música pop brasileira. Desde seu lançamento em 2017, o artista tem explorado temas como amor, juventude e identidade em suas canções, sempre com uma abordagem pessoal e autêntica. Suas letras e melodias cativantes, aliadas a uma voz marcante, têm conquistado um público cada vez maior, especialmente entre os jovens.

Em JOVEM (2023), seu álbum de estreia, Bruno explora uma variedade de estilos e sonoridades, mostrando sua versatilidade e talento como compositor. O álbum é uma jornada pelas emoções e experiências típicas da juventude, abordando desde amores intensos até desafios pessoais. Com uma produção moderna e influências que vão do pop ao R&B, o cantor tem se destacado por sua habilidade em criar músicas que são ao mesmo tempo introspectivas e acessíveis, cativando ouvintes de diferentes idades e gostos musicais e contabilizando mais de 13 milhões de plays apenas no Spotify.

Nascido em São Paulo, Bruno Gadiol é um artista multifacetado que se destacou em Malhação – Viva a Diferença (TV Globo), As Five (Globoplay) e na série Sintonia (Netflix). Atualmente, ele está envolvido em um novo projeto da Netflix, a série De Volta aos 15 .

Os ingressos para o show estão à venda e podem ser adquiridos no site do Sesc Palladium ou diretamente nas bilheterias do teatro. Os valores são acessíveis, variando de R$20 a R$60 , oferecendo a oportunidade para fãs de todas as idades assistirem ao espetáculo.

Bruno Gadiol lança a inédita ‘F 🙂 D A – S E’ com Grag Queen

Investindo na sua estética pessoal e trazendo novidades para a era JOVEM , o cantor Bruno Gadiol acaba de lançar a faixa F D A – S E em todas as plataformas digitais, com seu clipe oficial no YouTube . Junto à top artista e drag queen Grag Queen , o artista investe em mais uma produção que integra a versão deluxe do álbum.

F D A – S E , composta por Bruno Gadiol em parceria com Fraga e as cantoras Clau e Jenni Mosello , chega para elevar ainda mais o trabalho de Gadiol, como explica: “ ‘F D A – S E’ é como um grito de libertação. Para o que ou quem vai seu foda-se hoje? Você que decide. O povo vai falar de qualquer jeito mesmo. Então pelo menos seja você e brilha no mundo. Acho que a música é sobre isso”, explica o artista.

Impulsionando a mensagem clara do álbum JOVEM , que evidencia em suas duas partes as descobertas possibilitadas e todos os revezes mentais e pessoais, o lançamento abre mais um precedente na carreira do artista.

Grande fã do trabalho de Grag Queen , uma das maiores artistas e representantes da cena LGBTQIAP+ no Brasil, Bruno Gadiol comenta a parceria : “A Grag é uma das maiores drag queens do Brasil atualmente e é dona de uma voz maravilhosa. Não tinha como ela estar fora dessa música que fala sobre liberdade e autenticidade. aGREGou e muito à música”, se diverte o artista.