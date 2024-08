Mayra Dugaich Tulipa Ruiz e Choro no Eixo dão início ao Festival CoMA em Brasília

A sétima edição do Festival CoMA começou no último sábado (3), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília. Artistas como Tulipa Ruiz , Choro no Eixo , Mamulengo Lengo Tengo , Oswaldo Amorim com Joana Duah e Delírio Circense agitaram o primeiro dia com ingressos gratuitos.

O CoMA com patrocínio do Banco do Brasil, Correios, BB Seguros e Claro, agitou uma multidão em um dos pontos turísticos mais visitados do Distrito Federal (DF), o CCBB .

Crianças, jovens e adultos participaram de diversas ações que ocorreram no local, como a presença do grupo Delírio Circense e do festival gastronômico Panela Candanga, concentrando mais de 10 restaurantes e food truck.

Ao som de canções que marcaram a sua carreira, Tulipa Ruiz se apresentou no festival, encerrando o primeiro dia do evento que segue até o próximo final de semana, 11 de agosto. Os últimos ingressos para os dias 9, 10 e 11 continuam à venda no site .

Sobre o Festival CoMA

O Festival CoMA é uma celebração da música, cultura e criatividade que une pessoas, culturas e ideias em uma comunhão inspiradora. Nascido em Brasília em 2017, vem sendo realizado anualmente. Já passaram pelos palcos do CoMA nomes como Elza Soares, Maria Gadu , Ney Matogrosso, Gaby Amarantos, Gal Costa, entre outros expoentes da música.

A 7ª edição, neste ano, se destaca pela diversidade musical e por provocar reflexões sobre a relação entre cultura e o mercado do entretenimento. Além dos shows , que atraem grandes públicos, a Conferência CoMA promove um grande intercâmbio de conhecimento entre artistas e bandas em projeção, bem como profissionais já experientes do mercado musical. Em 2023, o Festival CoMA ingressou no movimento “Brasília é de Festivais”, endossando seu potencial turístico e de fomento da economia local.