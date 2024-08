Mayra Dugaich [object Object]

Bryan Ferry anuncia Retrospective: Selected Recordings 1973-2023 , um álbum de 81 faixas que explora toda a profundidade de sua carreira solo, abrangendo mais de 50 anos de música e 16 álbuns. Previsto para o dia 25 de outubro, o trabalho destaca a jornada musical única de Ferry, desde versões de músicas de Velvet Underground, Tim Buckley e Amy Winehouse até composições próprias como Star , seu primeiro single inédito em mais de uma década. Para iniciar a celebração, Ferry lança uma versão de She Belongs to Me , de Bob Dylan – parte do EP digital homônimo que irá acompanhar a coletânea nos próximos meses.

Bryan Ferry ganhou reconhecimento pela primeira vez na década de 1970 como criador, cantor e principal compositor da lendária banda Roxy Music. Sempre inquieto, inspirando-se em arte, cinema, poesia, literatura e amor, ele gravou 24 álbuns ao longo de uma carreira que já dura seis décadas, sempre com espírito vanguardista.

Uma figura única e de influência duradoura em todo o mundo, em 2011 Ferry foi premiado pela Ordem do Império Britânico por sua contribuição à música. Em 2012, ele recebeu a honraria nacional francesa de Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Em 2014, foi nomeado Doutor Honorário em Música pela Universidade de Newcastle. O Roxy Music foi incluído no Rock and Roll Hall Of Fame em 2019.

Retrospective: Selected Recordings 1973-2023 ilustra sua capacidade de interpretar e reinventar canções de diferentes épocas e estilos, consolidando seu lugar como um dos principais intérpretes da história da música. A versão em CD é dividida em 5 álbuns, representando diferentes eras do artista. O primeiro, The Best Of Bryan Ferry , apresenta 20 faixas essenciais, incluindo os grandes sucessos Slave To Love, The ‘In’ Crowd e Let’s Stick Together .

Já Compositions examina o período de 1977-2014, mostrando a evolução de sua arte com canções como Can’t Let Go e The Only Face , destacando o tema constante do amor e seu preço. Interpretations celebra a habilidade de Ferry em reinventar músicas de outros artistas, como “What Goes On” do Velvet Underground.

O The Bryan Ferry Orchestra explora o projeto conceitual iniciado com o álbum The Jazz Age de 2012, onde Ferry reimagina suas próprias músicas como se tivessem sido gravadas por uma big band dos anos 1920. Para encerrar em grande estilo, Rare and Unreleased reúne lados B, extras, curiosidades e outtakes, incluindo uma regravação de Mother Of Pearl , do Roxy Music, e Don’t Be Cruel com os membros originais da banda de Elvis Presley.

A coletânea é um lançamento da BMG já disponível para pré-venda (em vinil, CD e edição de luxo com 5 CDs) e pré-save. O single “She Belongs to Me” está disponível em todas as plataformas de música.

Assista: