Mayra Dugaich PinkPantheress cancela shows da turnê 2024 para focar na saúde

Na última quinta-feira (1), a cantora PinkPantheress cancelou todas as datas de sua turnê até o final de 2024. A estrela pop britânica anunciou seus planos de se retirar dos próximos festivais e abrir as turnês para Olivia Rodrigo e Coldplay .

PinkPantheress confirmou a notícia em uma declaração pessoal postada em seus stories no Instagram, onde ela revelou que era hora de “ focar ” em sua “ saúde física ”, pois ela “ bateu em uma parede ”.

“É com o coração pesado que infelizmente tenho que anunciar que não poderei continuar com o resto dos meus shows ao vivo este ano para me concentrar na minha saúde física e no meu bem-estar geral. Parece que bati em uma parede pela qual estou lutando para penetrar. Isso incluirá minha turnê GUTS, Field Day, Summer Sonic, FORM, III Points e aparições na Austrália/NZ.”, informou.

A cantora de Turn It Up agradeceu à sua equipe e a Olivia Rodrigo por lhe darem a chance de fazer o que ela ama todas as noites. “ Gostaria de agradecer a todos vocês, assim como à minha equipe de turnê e à Olivia por me darem a plataforma para realizar alguns shows super divertidos. Estou triste por decepcionar alguém e só posso esperar que estaremos na companhia um do outro quando eu voltar à saúde” , concluiu ela.

Vale lembrar que PinkPantheress estava abrindo para a Guts World Tour de Olivia Rodrigo desde o início da segunda etapa norte-americana em 19 de julho.

De acordo com a Billboard, a jovem de 23 anos estava programada para se apresentar no festival III Points em Miami e na turnê mundial Music of the Spheres do Coldplay, que passará pela Austrália/Nova Zelândia até novembro.

Vale destacar que tem sido um ano muito agitado para PinkPantheress do ponto de vista de turnês, já que ela foi a atração principal de sua própria Capable of Love Tour, que começou na Europa antes de retornar aos Estados Unidos para encerrar em abril.

Mais recentemente, PinkPantheress se apresentou no MLS All-Star Concert em Columbus, Ohio, no início de julho, onde viralizou ao presentear um fã com sua bolsa Coach.

“Tive a sorte de me apresentar em um local onde nunca fiz um show, em Columbus, Ohio, então conhecer alguns fãs de longa data foi a melhor sensação de todos os tempos” , disse PinkPantheress à Billboard sobre a troca com os fãs. “Um deles me entregou um Funko Pop personalizado, então é claro que tive que dar a eles minha bolsa Coach em troca de seu trabalho duro!”