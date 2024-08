Mayra Dugaich Engenheiro de Kendrick Lamar explica sobre músicas contra Drake

O engenheiro de masterização de Kendrick Lamar , Nicolas de Porcel , que é creditado nas músicas dissimuladas sobre Drake Euphoria , Meet the Grahams e Not Like Us , conversou com EngineEars há algumas semanas e um clipe está começando a viralizar nas redes sociais.

Durante o podcast EngineEars Live, ele foi questionado sobre como foi sua experiência trabalhando com Kendrick e sua equipe durante a agitada batalha de rap de Drake e Kendrick. Ele revelou como o rapper estava gravando músicas enquanto a briga acontecia, dizendo ao apresentador Curtis “Sircut” Bye: “ Foi um pouco louco. Recebi uma ligação e disse: ‘Fique de plantão, você vai trabalhar.’

“Eu pegava a música e cerca de seis minutos se passavam e eles diziam: ‘Como estamos?’ Enquanto Dot estava lançando esses discos, era como se eu estivesse entregando os masters… eles iriam cair 12 minutos depois. “Foi fantástico. “, acrescentou.

Originalmente, houve alguma especulação de que Kendrick tinha algumas de suas faixas prontas para serem lançadas devido à rapidez com que ele as produzia, especialmente no fim de semana, quando ele imediatamente respondeu a Family Matters de Drake com Meet the Grahams e depois seguiu com Not Like Us um dia depois.

Fundada por MixedByAli, EngineEars é uma plataforma dedicada à arte de mixagem e masterização, ao mesmo tempo que dá aos artistas acesso a engenheiros de classe mundial. Kendrick e DJ Khaled também estão listados como investidores.

Kendrick Lamar retorna ao topo da Billboard com ‘Not Like Us’

O single Not Like Us do rapper Kendrick Lamar voltou a figurar no topo do chart Billboard Hot 100 nesta segunda-feira (15) após ser impulsionada pelo seu clipe oficial disponibilizado no YouTube no dia 4 de julho .

Com isso, Not Like Us conquista sua segunda semana no topo da Billboard após estrear nesta mesma posição nove semana antes. Depois, se manteve entre a segunda e a sexta posição do chart nas últimas oito semanas.

Apenas duas músicas, neste mesmo período do ano, registraram mais tempo no chart, com nove semanas cada: Vampire de Olivia Rodrigo em 2023 e Wrecking Ball , de Miley Cyrus em 2013.

Outro fator que turbinou o single nas plataformas foi a performance de Lamar no The Pop Out: Ken & Friends Concert , no qual o rapper executou a música por cinco vezes consecutivas. O show aconteceu no Kia Fórum , na Califórnia (EUA).

Todos esses dados da Billboard foram apurados pela Luminate .

