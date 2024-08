Mayra Dugaich The Killers libera teaser do novo single ‘Bright Lights’

Na última segunda-feira (29), a banda The Killers começou a liberar teasers em suas redes sociais da uma nova música, Bright Lights , além de darem pistas sobre o cenário de sua próxima residência em Las Vegas.

A banda está atualmente se preparando para comemorar o 20º aniversário de seu álbum de estreia ‘ Hot Fuss ‘. Eles tocarão o disco completo durante oito noites no The Colosseum, no Caesars Palace, começando em 14 de agosto até o dia 30.

O clipe mais recente inclui o som de uma guitarra e um trecho dos vocais de Brandon Flowers enquanto ele canta: “Turn the Bright Lights On ”.

Em dezembro de 2023, o vocalista falou à NME sobre a possibilidade de como seria um novo álbum do Killers. “Você sabe como as pessoas dizem: ‘Ah, não sei o que estou fazendo’? As bandas são sempre autodepreciativas, mas vou ser honesto – estou começando a saber o que estou fazendo! ”, afirmou.

“O objetivo sempre foi fazer com que todos os quatro membros originais assumissem a responsabilidade e tivessem orgulho do que estamos fazendo, mas é tão difícil porque nós quatro moramos em cidades diferentes. Não é impossível. É estranho falar com você sobre isso, mas eu definitivamente gostaria de fazer isso.”, brincou.

Na mesma entrevista, Brandon Flowers também revelou que estava trabalhando em seu terceiro álbum solo, dizendo que “ quase o tinha finalizado ”.

“É diferente. Eu sinto que ele incorpora um pouco dos meus dois primeiros discos solo, mas obviamente há muito mais coisas vivas que eu fiz nos sete anos desde meu último trabalho. Tenho muito mais insights e coisas que absorvi. “Estou realmente adorando como está ficando.”, finalizou.

Vale lembrar que a data de lançamento de Bright Lights ainda não foi divulgada.

The Killers ganha dois recordes mundiais com música lançada há 20 anos

A banda The Killers , conhecida por suas contribuições significativas para o cenário musical global, alcançou recentemente dois recordes no Guinness World Records com a icônica música “Mr. Brightside”.

Lançada em 2004 como parte do álbum de estreia “Hot Fuss”, a faixa conseguiu a impressionante marca de 416 semanas na parada de singles do Reino Unido, o período mais longo já registrado para uma banda ou grupo.

Além disso, “Mr. Brightside” já detinha o recorde de maior número de semanas acumuladas na parada de singles britânica, totalizando quase oito anos de presença constante entre ouvintes.

Esse feito destaca não apenas a popularidade duradoura da música, mas também a sua capacidade de ressoar com diferentes gerações ao longo dos anos.

Em uma entrevista ao site do Guinness World Records, a banda compartilhou suas reflexões sobre essa conquista notável. O vocalista Brandon Flowers, de 43 anos, expressou sua gratidão e entusiasmo contínuo em tocar a música ao vivo.

“Ainda é contagioso para nós; sei que algumas pessoas não conseguem entender isso, mas você verá a resposta quando vir ao vivo”, afirmou Flowers. Ele acrescentou que a música permanece especial tanto para a banda quanto para os fãs, independentemente de quantas vezes seja tocada.

“É difícil não se emocionar ou ficar animado com a música e haverá pessoas que nunca viram a gente tocá-la ao vivo e haverá algumas pessoas que viram isso 45 vezes. E simplesmente não nos cansamos disso”, continuou.

Confira: