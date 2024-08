Mayra Dugaich Ice Spice ganha sua versão boneca Funko Pop

Na última quarta-feira (31), a rapper Ice Spice ganhou sua própria boneca Funko Pop.

Vale destacar que os itens ficaram populares após muitas figuras musicais serem transformadas em bonecos ao longo dos anos, incluindo The Cure, Slipknot, Liam e Noel Gallagher, The White Stripes, Metallica, Post Malone e o falecido Eddie Van Halen.

Segundo o site NME, Ice Spice foi elogiada recentemente por Taylor Swift por sua habilidade de navegar pela fama e pela indústria musical.

“Eu me identifico com Ice de várias maneiras, mas acho que sua dedicação e foco foram o que me surpreendeu desde o início”, afirmou Taylor à Variety.

“Ela é extremamente profissional sem ser fria. Lúdica e divertida sem nunca tirar os olhos do prêmio. Ela sabe o que é e o que não é “ela” e estabelece esses limites com graça.”, continuou.

“Ela estuda a indústria e as carreiras de outros artistas, mas é muito clara sobre como traçar seu próprio caminho definitivo e original. É a habilidade dela de encontrar cuidadosamente esse equilíbrio que me impressiona profundamente.”, finalizou.

Vale lembrar que o produto está disponível para pré venda até o dia 8 de agosto.

Na última quinta-feira (25), ela decidiu celebrar o lançamento do seu álbum Y2K! de uma forma que só ela sabe, com uma transmissão ao vivo inusitada e muita diversão em Nova York .

Ice Spice lança seu álbum de estreia; Ouça o Y2K!

Na madrugada desta sexta-feira (26), a rapper Ice Spice lançou o seu primeiro álbum de estúdio. Chamado Y2K! , o projeto conta com 10 faixas, incluindo os sucessos “Think U The Shit (Fart)” e “Gimme a Light”.

Faixas como “Phat Butt” , “Did It First” com Central Cee e “Oh Shhh…” com Travis Scott também estão presentes no álbum. Vale mencionar que o nome do disco é uma abreviação em inglês de “Years 2000” (Anos 2000, em traduções livre). Como a cantora estadunidense nasceu em 1º de janeiro de 2000 , ela é uma verdadeira representante da era Y2K .

Quando anunciou a data de lançamento de seu disco de estreia, a cantora de 24 anos também compartilhou que divulgaria em breve as datas de sua primeira turnê mundial . Ice passará pela Europa e EUA durante os meses de julho e agosto, com abertura de Cash Cobain nos shows.

Confira: