Mayra Dugaich Cynthia Erivo e Ariana Grande viram bonecas da coleção ‘Wicked’

Na última quarta-feira (31), Ariana Grande e Cynthia Erivo mostraram no Instagram suas respectivas bonecas inspiradas em Elphaba e Glinda, de Wicked .

“Que sonho realizado ser realizado como Elphaba e Glinda em forma de bonecas. A pequena Cynthia e a pequena Ari estão satisfeitas”, afirmou Cynthia na legenda.

Vale lembrar que a adaptação cinematográfica do sucesso da Broadway chegará aos cinemas dos Estados Unidos em 22 de novembro, cinco dias antes do previsto. No Brasil, a previsão de estreia é no dia 28.

Vale destacar que o diretor da produção é Jon M. Chu, de Crazy Rich Asians e In the Heights . A segunda parte está prevista para chegar um ano depois, em 26 de novembro de 2025.

Wicked apresenta clássicos como Defying Gravity e Popular . Cynthia Erivo e Ariana Grande estrelam o filme como Elphaba e Glinda, que formam uma amizade improvável que é dilacerada por forças externas. O elenco também inclui Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Ethan Slater e Bowen Yang.

Ariana Grande mostra os cenários do filme ‘Wicked’

A Universal Pictures liberou um vídeo com o diretor Jon M. Chu mostrando como foi construído o maravilhoso mundo de Oz nos próximos filmes de Wicked , estrelados por Ariana Grande e Cynthia Erivo.

O diretor e suas protagonistas narram o processo de construção dos enormes e caprichosos cenários do musical live-action, com os cineastas optando por cenários práticos em vez da animação. “Sabíamos que queríamos que Wicked fosse envolvente ”, disse Chu à câmera. “ Qual é a sensação de estar em Oz? Sentir isso na ponta dos dedos? Se você quer estar dentro desse mundo, você precisa construí-lo.”

O vídeo também apresenta clipes que documentam como foram construídas vilas inteiras para Emerald City e Munchkinland, os tijolos individuais pintados à mão para a sinuosa Yellow Brick Road e plantação de aproximadamente 9 milhões de tulipas. Chu encomendou um trem atual de 16 toneladas para a cena em que Elphaba e Glinda viajam para encontrar o Mágico de Oz, revelando que demorou dois dias para chegar ao set por causa de seu peso colossal.

“Muito disso são cenários reais, físicos e tangíveis” , disse Ariana, maravilhada com a capacidade da produção de “ criar este mundo de uma forma que nunca vimos antes”.

De acordo com a Billboard, o vídeo também inclui novas imagens dos coadjuvantes Jonathan Bailey, Michelle Yeoh e Ethan Slater atuando no set, além de adiantar como a equipe conseguiu o efeito especial da bolha voadora de Grande por meio da tecnologia de tela azul. O primeiro dos dois filmes Wicked está previsto para chegar em 22 de novembro, uma semana antes do planejado originalmente, enquanto o segundo está agendado para o próximo ano.

Confira: