Mayra Dugaich Megan Thee Stallion se apresenta em comício de Kamala Harris

Na última quarta-feira (30), Megan Thee Stallion fez a performance de dois de seus sucessos no primeiro comício de Kamala Harris como candidata presidencial democrata em Atlanta, na Geórgia.

“Agora eu sei que minhas damas na multidão amam seus corpos. Se vocês querem continuar amando seus corpos, vocês sabem em quem votar” , disse a rapper à multidão, enquanto ela e seus dançarinos usavam ternos azuis para a ocasião. Para sua performance, ela cantou sucessos como Body e sua colaboração com Yuki Chiba, Mamushi .

De acordo com a Billboard, Quavo também falou no evento, ele fez comentários sobre o compromisso de Kamala em combater a violência armada e administrar o primeiro Escritório de Prevenção à Violência Armada da Casa Branca.

Vale lembrar que há mais de uma semana, o presidente Joe Biden decidiu se afastar da corrida presidencial, dando a Kamala Harris sua aprovação e endosso para competir contra Trump. O momento foi seguido por uma onda de apoio de celebridades, incluindo Cardi B, Lizzo, Lil Nas X e outras, que uniram forças para apoiar Harris na sua tentativa histórica de se tornar a primeira mulher presidente dos Estados Unidos.

Megan Thee Stallion lança programa de energia para idosos

Megan Thee Stallion anunciou que sua Fundação Pete e Thomas fez parceria com a Bread Of Life, Inc .

De acordo com a Billboard, o programa visa garantir que os idosos de Houston, no Texas tenham acesso à energia durante desastres naturais. A iniciativa surgiu depois que o furacão Beryl atingiu a cidade, deixando pelo menos 18 mortos e dois milhões de pessoas sem energia.

“Tem sido doloroso ver a população idosa de Houston sofrer sem eletricidade durante essas tempestades devastadoras”, disse a rapper em comunicado no Instagram. “É por isso que queríamos fazer parceria com a Bread Of Life para adotar uma abordagem estratégica para este problema e garantir geradores para ajudar a proteger nossos idosos. Precisamos fazer a nossa parte para fornecer aos nossos idosos os melhores recursos possíveis para resistir a emergências futuras.”

Vale lembrar que ela fundou a organização sem fins lucrativos em fevereiro de 2022 para ajudar mulheres, crianças, idosos e comunidades marginalizadas.

Megan tem uma paixão de longa data por ajudar os outros e obteve seu diploma de administração de saúde em dezembro de 2021. Ela revelou que queria continuar seus estudos para homenagear Holly Thomas, sua mãe que morreu em março de 2019 após lutar contra um câncer no cérebro. “ Quero me formar porque realmente quero que minha mãe fique orgulhosa ”, disse ela à People. “ Ela me viu indo para a escola antes de falecer.”

“ Estou fazendo isso por mim, mas também pelas mulheres da minha família que me tornaram quem sou hoje”, finalizou.

Confira: