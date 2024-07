Mayra Dugaich Halsey fala no Tumblr sobre ‘ódio’ dos fãs

Na última terça-feira (30), a cantora Halsey postou no Tumblr sobre como está se sentindo após o lançamento de seu novo single Lucky .

“Meus próprios fãs são muito mais cruéis comigo do que qualquer outra pessoa no planeta. Não falando por todos vocês, é claro. Mas costumava ser apenas uma minoria que era horrível para mim e agora parece que a maioria só fica por perto para expressar ocasionalmente sua opinião sobre o quanto eles me odeiam ou o quão horrível eu sou. É difícil querer participar de um espaço totalmente desprovido de qualquer gentileza, simpatia, paciência; ou para ser honesto, decência humana. Principalmente depois de anos me escondendo das interações por medo de que EXATAMENTE isso acontecesse. Eu não sei cara. Quase perdi minha vida. Não farei mais nada que não me faça feliz. Não posso pagar espiritualmente por isso.”, desabafou.

“Quando fiquei doente, tudo que conseguia pensar era em melhorar para poder voltar e fazer parte disso novamente, mas eu nem sei mais o que *isso* é e quero rastejar em um buraco e me arrependo de ter voltado” , finalizou.

Vale lembrar que na última sexta-feira (26), ela lançou seu novo single.

Lucky foi composta por Halsey , produzida por Michael Uzi , e apresenta uma incrível interpolação do hit de Britney Spears.

Halsey fala sobre suas lutas pessoais no videoclipe de “Lucky”

Halsey lança o novo videoclipe da música Lucky ! Prepare-se para uma viagem emocionante no tempo e no espaço pessoal da popstar.

A cantora não só presta uma homenagem poderosa a Britney Spears, como também expõe suas próprias batalhas de forma comovente e autêntica.

O single Lucky chegou às plataformas de streaming à meia-noite de sexta-feira (26 de julho), marcando uma nova era na carreira de Halsey . A faixa é uma releitura do icônico hit de 2000 de Britney Spears , que conquistou corações e mentes no início do milênio.

Mas não para por aí! O videoclipe, dirigido por Gia Coppola , mergulha em uma estética inspirada nos anos 2000 e oferece um olhar profundo sobre o lado sombrio da fama e das lutas pessoais.

No vídeo, Halsey se transforma em um ícone pop semelhante a Spears , com uma garotinha adorando pôsteres dela em seu quarto.

Mas a história vai além da fachada glamourosa, a artista enfrenta problemas pessoais e de saúde, refletindo suas próprias experiências com o lúpus e o distúrbio raro de células T, revelados publicamente em junho. Além disso, a dor de uma separação e a jornada de ser mãe solteira são reveladas com sinceridade.

Com versos que falam diretamente de suas lutas, como “ Raspei a cabeça quatro vezes porque eu queria / E então fiz isso mais uma vez porque fiquei doente ”, Halsey nos dá um vislumbre de sua verdade crua. A música também faz uma homenagem à faixa Angel of Mine de Monica , um sucesso de 1998, adicionando uma camada extra de nostalgia e profundidade emocional.