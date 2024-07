Marcelo de Assis U2 lança EP do show ‘ZOO TV’ gravado na Irlanda em 1993

O U2 acaba de anunciar um novo EP que revisitará uma de suas mais importantes fases na indústria musical. Trata-se do ZOO TV – Live in Dublin 1993 , que registra a apresentação da lendária banda irlandesa em seu país natal.

O disco estará em todas as plataformas digitais, em múltiplos formatos – CD, vinil e streaming – no dia 30 de agosto , pela Universal Music , via Island Records e Interscope Records .

O primeiro single a ser disponibilizado de ZOO TV – Live in Dublin 1993 é Mysterious Ways , que é parte integrante do álbum Achtung Baby , uma faixa apresenta uma batida dançante, com uma guitarra funky e uma percussão carregada de conga, bem como letras místicas de Bono sobre romance e mulheres.

As cinco músicas foram lançadas como singles obtiveram grande sucesso comercial, além de permaneceram nas paradas de sucesso em todo mundo, incluindo One, Mysterious Ways e The Fly . Além disso, Achtung Baby vendeu 1 8 milhões de cópias em todo o mundo e ganhou um Grammy em 1993 de Melhor Performance de Rock por uma Dupla ou Grupo com Vocal .

Embora cópias piratas desses shows do U2 tenham circulado por anos, o EP ZOO TV finalmente tem seu lançamento oficial dessas apresentações.

A turnê ZOO TV aconteceu entre fevereiro de 1992 e dezembro de 1993 e foi inicialmente focada para a divulgação do álbum Achtung Baby , de 1991. Durante a série de shows daquela época, o U2 se apresentou para um público estimado de 5,3 milhões de fãs em 157 shows e 5 etapas .

Durante uma pausa na turnê, o U2 gravou seu oitavo álbum de estúdio, intitulado Zooropa , em 1993. Esta fase intensa da banda formada por Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. e Adam Clayton estabeleceu a banda como uma das grandes atrações de arena no mundo, observando que a ZOO TV foi uma conquista técnica, onde grandes projeções de vídeos e transmissões via satélite se tornaram um norte para que o viria acontecer no próximo século. Um espetáculo sem precedentes na indústria musical.

As performances capturadas no EP ZOO TV – Live in Dublin 1993 aconteceram na cidade natal do U2 nos dias 27 e 28 de agosto , sendo gravadas ao vivo para uma rádio local e transmitidas para o resto do mundo. Estima-se que 700 milhões de pessoas aceitaram o convite do U2 para o Watch More Radio .

Quem assina a produção de Achtung Baby são os colaboradores de longa data da banda, o britânico Brian Eno (ex- Roxy Music ) e o canadense Daniel Lanois .

Ouça Mysterious Ways ao vivo: