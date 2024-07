Laís Seguin Maiara revela que faz uso de medicamento para dormir e tenta desmame

A cantora Maiara , de 36 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram, durante uma live nesta terça-feira (30), que está gradualmente parando de usar remédios para dormir. Além de abandonar a medicação controlada, ela revelou que está adotando uma alimentação ayurvédica. O ayurveda é um sistema de medicina tradicional indiana com mais de 4.000 anos, baseado na teoria de que a doença resulta do desequilíbrio da força vital do corpo, ou prana.

“Bom dia, meu povo. Dormi mais do que a cama (risos). Para quem não sabe, o Renato [terapeuta biomagnético Renato Braga] já sabe há muito tempo, vou contar um negócio para vocês. Durante muito tempo, fui adepta do remédio para dormir. E comecei um trabalho, já tem mais de um mês, né, Renato? Para tirar os remédios de dormir. Tirei, só que agora vi que eu realmente não estava dormindo com os remédios”, relatou Maiara.

Deitada de biquíni na cama, ela continuou: “E aí agora estou dormindo mais do que a cama. Descobri que durmo mais do que a cama sem os remédios para dormir. Mas está sendo maravilhoso, porque estou tendo insights, sonhos, coisas que eu não tinha mais. Estava muito elétrica. Para levantar da cama hoje… Só o Renato para me acordar”, acrescentou.

Maiara também destacou sua busca por um estilo de vida equilibrado. “A Daniela cuidará da minha alimentação, porque ela é formada em medicina ayurvédica. A esposa do Rick, que cuida também dos meus treinamentos, e faz toda parte de ioga, porque eu preciso ir para a academia, ganhar uma massa (risos). Acho que vou abrir um centro energético aqui em Goiânia (risos), porque eu tenho me linkado muito nisso. O Renato está aqui hoje e falei: ‘o que vamos fazer?'”, disse.

Ela mencionou que faria um exercício de projeção astral, biomagnetismo e relaxamento com o terapeuta. “Tudo é a paz, que eu venho buscando muito ficar em paz. E o Renato me apresenta técnicas de relaxamento que me deixam em paz. Não sou Buda, não, mas estou tentando entrar na iluminação (risos). Estou apaixonada por isso e vou trazer para a minha realidade musical”, afirmou, ao falar sobre sound healing, uma terapia que utiliza instrumentos musicais para equilibrar o corpo de maneira natural.

“É o som da cura. Sempre tive vontade de estudar musicoterapia. Eu e a minha irmã já temos o dom de fazer a cura pela música, mas eu nunca fiz isso intencionalmente e com consciência. A música é algo bizarro na minha vida”, declarou.

Maiara e a nova aparência

Pesando 47 kg, Maiara tem lidado com comentários negativos sobre sua nova forma física. Em maio deste ano, ela mostrou seu café da manhã, que inclui jiló, palmito e ovo todos os dias. “O de sempre, ninguém entende. Ovo, jiló e palmito. E um café, né?”, disse. Em entrevista ao The Noite , do SBT, a cantora detalhou seu processo de emagrecimento. “Emagreci uns 30 quilos. Eu fiz tudo, bariátrica, duas lipos e já troquei de prótese umas trinta vezes”, contou.