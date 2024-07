Laís Seguin Katy Perry compartilha grafite dela mesma feito por brasileiro

Katy Perry , de 39 anos, utilizou as redes sociais para compartilhar um grafite brasileiro localizado em Crato, no Ceará. A arte, que homenageia a diva pop em sua “nova era”, está relacionada ao lançamento do álbum 143 , previsto para setembro. A cantora não apenas compartilhou a imagem, mas também curtiu a obra de Wanderson Petrova, que celebrou a atenção recebida ao declarar em suas redes sociais que “venceu”.

“Nós amamos a música e o que ela representa, estamos ansiosos por essa nova era, te amamos muito, Katy Perry”, escreveu Petrova em sua legenda. Além de agradecer a cantora por incluir diversidade e amor em suas composições, Petrova também postou um vídeo mostrando o processo de criação do grafite.

Perry já demonstrou anteriormente seu carinho pelos fãs brasileiros. No mês passado, a cantora compartilhou um pôster de sua nova canção colado em um ônibus no Brasil, expressando seu amor pelos fãs com a mensagem: “Eu amo vocês, pessoal”. O novo álbum de Katy Perry será lançado no dia 20 de setembro, coincidindo com sua apresentação no festival Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Seu último disco, Smile , foi lançado em 2020.

Katy Perry falou sobre inspiração para o álbum

A cantora pop Katy Perry está imersa em uma nova fase de sua carreira e, como parte da promoção de seu próximo álbum, intitulado 143, lançou recentemente a faixa Woman’s World . A canção aborda o poder feminino e suas conquistas. Já se passaram quatro anos desde o lançamento de seu último álbum, Smile, e nem tudo saiu conforme planejado para a cantora. Woman’s World não teve o sucesso esperado desde seu lançamento há duas semanas.

No entanto, Perry encontrou inspiração em sua filha, Daisy, para seu próximo single, Lifetimes. Em entrevista ao jornal The Sun, ela explicou: “É engraçado como às vezes você procura sua alma gêmea em um parceiro. Pode ser um cachorro, sua mãe, seu melhor amigo, seu gato… mas para mim veio na forma de Daisy. Eu escrevi ‘Lifetimes’ sobre ela. Toda noite antes de dormir eu digo, ‘Eu te amo’, e então pergunto, ‘Você vai me encontrar em todas as vidas?’ e ela responde, ‘Sim'”.

Ela acrescentou: “O amor que eu estava buscando, cada montanha que escalei procurando por essa vista, todo esse amor veio até mim quando ela entrou na minha vida. Talvez um dia você faça essa jornada, mas encontrará esse amor; ele existe e existirá para você”.