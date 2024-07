Marcelo de Assis Katy Perry: saiba qual foi a inspiração da cantora para o próximo single ‘Lifetimes’

A cantora pop Katy Perry já está mergulhada em sua nova fase da carreira e recentemente, como parte de divulgação de seu próximo disco, intitulado 143 , ela lançou recentemente a faixa Woman’s World , que divaga sobre o poder feminino e suas conquistas.

Já se foram quatro anos desde que Katy Perry lançou seu último álbum Smiles e as coisas não andaram conforme o planejado pela cantora, quando Woman’s World se tornou um fracasso em seu lançamento há duas semanas.

Mas como o show tem que continuar, Perry buscou em sua filha, Daisy , a inspiração para o seu próximo single, intitulado Lifetimes .

“É engraçado como às vezes você está procurando sua alma gêmea em um parceiro. Pode ser um cachorro, sua mãe, seu melhor amigo, seu gato?.?.?.?mas para mim veio na forma de Daisy”, explica Katy Perry ao jornal The Sun . “Eu escrevi Lifetimes sobre ela. Toda noite antes de dormir eu digo, ‘Eu te amo’, e então pergunto, ‘Você vai me encontrar em todas as vidas?’ e ela diz, ‘Sim’.”

E acrescentou: “O amor que eu estava perdendo, cada montanha que eu escalei procurando por essa vista, todo esse amor. Ele veio a mim quando ela entrou na minha vida. Talvez um dia você faça essa jornada, mas você encontrará esse amor, ele existe e existirá para você.”

O próximo álbum de Katy Perry , intitulado 143 , o sétimo de sua discografia, está previsto para ser lançado no dia 20 de setembro pela Universal Music , via Capitol Records .

Katy Perry compartilha detalhes do casamento com Orlando Bloom

Katy Perry e Orlando Bloom estão finalmente prontos para dizer “sim”. A cantora confirmou recentemente que está noiva do ator, e o casal está organizando um casamento luxuoso, após vários adiamentos devido à pandemia de Covid-19. Durante uma entrevista ao Heart Radio Breakfast, ela compartilhou detalhes emocionantes sobre os preparativos do casamento.

“Estamos noivos, sim. Eu ia me casar e então a Covid aconteceu e agora tenho um crédito muito grande em um local que vou usar”, revelou a cantora. Inicialmente, o casamento estava previsto para 2020, no mesmo ano em que o casal recebeu sua filha, Daisy, em agosto. Katy mencionou que precisou fazer ajustes no vestido de noiva, originalmente desenhado para quando estava grávida.

“Eu estava grávida na época, então o vestido é diferente agora. Vamos refazer tudo”, disse ela. Além dos planos para o casamento, Katy Perry também tem grandes expectativas para seu aniversário de 40 anos em outubro. Ela também está preparando uma grande turnê mundial antes do lançamento de seu sétimo álbum, intitulado 143 .

“Estou organizando uma grande turnê, que será anunciada em breve, e vou ver o mundo novamente”, disse Katy. Katy e Orlando têm uma história de relacionamento cheia de altos e baixos. Eles se conheceram em 2016, durante uma briga por um hambúrguer. Após confirmarem o relacionamento ainda naquele ano, passaram por um breve rompimento em 2017, mas mantiveram-se amigos.

Em 2018, eles se reconciliaram, e em 2019, anunciaram o noivado. O casal deu as boas-vindas à filha Daisy em 2020 e agora se preparam para selar a união com um casamento luxuoso. Orlando Bloom é conhecido por seus papéis icônicos como Will Turner em Piratas do Caribe , Legolas em O Senhor dos Anéis e O Hobbit , além de sua atuação em Tróia .

Katy Perry, por sua vez, também está entusiasmada para retornar aos palcos. “Tive minha filha e a Covid aconteceu antes disso, então fiquei muito tempo longe, mas estou animada para levar minha alegria e luz ao mundo novamente”, concluiu a cantora.