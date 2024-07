Marcelo de Assis Céline Dion: performance na Olimpíada coloca artista no TOP 40 do Reino Unido

A estrela canadense Céline Dion voltou a figurar no TOP 40 do Reino Unido após sua apresentação na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão 2024 em Paris no último fim de semana.

A coletânea My Love – The Essential Collection alcançou a posição 39 nesta semana, com previsão de evoluir para a posição 29 .

Com a performance do clássico Hymne A L’Amour de Edith Piaf, Céline Dion retorna ao TOP 40 do Official Charts Company pela primeira vez em quatro anos, desde que foi diagnosticada com a Síndrome da Pessoa Rídiga (SPR) em 2022.

Hymne à l’amour (Hino ao Amor), é uma canção francesa de 1949 com palavras de Édith Piaf e música de Marguerite Monnot . Foi cantada pela primeira vez por Piaf naquele ano e gravada por ela na década de 1950 para a Columbia Records .

Piaf cantou no filme de comédia musical francês de 1951 intitulado Paris chante toujours (Paris ainda Canta).

Céline Dion faz apresentação histórica na abertura das Olimpíadas de Paris

Os rumores se confirmaram e Céline Dion fez uma performance histórica na cerimônia das Olimpíadas de Paris 2024 , nesta sexta-feira (26). Nos últimos dias, rumores sobre a apresentação da artista no evento esportivo repercutiram na web, mas não tinha sido confirmado.

Vale lembrar que o momento marca o retorno de Céline à musica, que estava afastado dos palcos desde 2022, quando recebeu o diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida .

A entrada da cantora, considerada uma das maiores artistas da indústria musical dos últimos tempos, emocionou o público. Logo após o acendimento da pira olímpica no formato de um grande balão que levantou voo, Céline surgiu próxima à Torre Eiffel. Visivelmente emocionada, a artista de 56 anos, soltou sua potente voz, emocionando a todos. Ela cantou “Hymne À L’amour”, de Édith Piaf.

Mais cedo, Lady Gaga também se apresentou na abertura do evento . Às margens do Rio Sena, a diva pop soltou a voz na música “ Mon Truc En Plumes”, de Zizi Jeanmaire.