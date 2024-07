Laís Seguin Megan Fox levanta suspeitas de gravidez em clipe de Machine Gun Kelly

Megan Fox despertou rumores de uma possível quarta gravidez após aparecer com uma barriga saliente em um vídeo na internet. A atriz, que recentemente reatou seu relacionamento com Machine Gun Kelly , surgiu no novo videoclipe do cantor, Lonely Road , exibindo uma barriga de grávida e recebendo um beijo carinhoso do namorado.

No clipe, o casal é mostrado oito meses depois, segurando um bebê no colo, com quem brincam e apresentam aos outros personagens. Nos créditos da produção, aparece a frase: “Apresentando: Baby Violet Leika”. Apesar da história ser fictícia, o vídeo gerou especulações entre os fãs, que questionaram se o casal estaria tentando enviar uma mensagem subliminar.

“Eu preciso saber se a Megan Fox está realmente grávida”, comentou um internauta. “Como o MGK lança isso e some! A Megan Fox está realmente grávida ou não?”, desabafou outro. Megan Fox já é mãe de três filhos, Noah, de 11 anos, Bodhi, de 10, e Journey, de sete, todos do casamento anterior com o ator Brian Austin Green. Machine Gun Kelly é pai de Casie Colson Baker, de 15 anos, fruto de seu relacionamento com Emma Cannon.

Carreira de Machine Gun Kelly

Colson Baker, mais conhecido como Machine Gun Kelly ou MGK, nasceu em Houston em 22 de abril de 1990. É um talentoso rapper, cantor-compositor, músico e ator norte-americano. Baker iniciou sua carreira musical na adolescência, lançando sua primeira mixtape em 2006, seguida por outras quatro antes de assinar contrato com a Bad Boy Records e Interscope Records em 2011.

Seu álbum de estreia, Lace Up , foi lançado em outubro de 2012 e recebeu críticas positivas. Este álbum inclui os singles Wild Boy , Invincible , Stereo e Hold On (Shut Up) , estreando em quarto lugar na parada musical da Billboard 200 e vendendo mais de 178.000 cópias. Além de sua carreira musical, Baker estreou no cinema com o drama romântico de 2014 Beyond the Lights e participou de vários outros filmes.

Em 2016, teve um papel recorrente na série Roadies do canal Showtime, consolidando sua versatilidade como artista. No início de 2015, Machine Gun Kelly lançou os singles Till I Die e A Little More como parte de seu segundo álbum de estúdio, General Admission . Lançado em outubro de 2015, o álbum estreou na quarta posição nos EUA e trouxe tons mais sombrios e narrativos, incorporando elementos de rap rock e R&B.

Seu terceiro álbum de estúdio, Bloom , foi lançado em 12 de maio de 2017, com o single Bad Things em parceria com a cantora cubano-americana Camila Cabello , que alcançou o 4º lugar na Billboard Hot 100, tornando-se seu single de maior sucesso. Em 5 de julho de 2019, MGK lançou seu quarto álbum de estúdio, Hotel Diablo , que contou com três singles: Hollywood Whore, El Diablo e I Think I’m Okay .