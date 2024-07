The Music Journal Brazil MC Durrony lança a inédita ‘Deixa Ela Descer no Chão’

MC Durrony é nome de destaque na cena atual do funk e ele se mantém fiel ao gênero que o fez ficar conhecido nacionalmente. É um caminho para que muitos artistas da periferia consigam mudar de vida. No Rio de Janeiro , berço desse ritmo musical que, hoje, é um dos maiores símbolos da cultura brasileira, a presença do gênero é ainda mais forte.

Agora, MC Durrony lança a inédita Deixa Ela Descer no Chão , já disponível nas plataformas digitais pela Warner Music . A faixa promete aumentar a lista dos grandes hits do artista.

”Deixa ela descer no chão / Exibir seu cabelão / Tomar conta do pretão / Dono do teu coração” : assim canta MC Durrony em Deixa Ela Descer no Chão , que tem um ritmo acelerado e batidas contagiantes. A música fala sobre uma mulher que gosta de dançar, ser livre e aproveitar cada oportunidade de curtição. Na faixa, o artista enaltece essa liberdade e canta para que ela possa se divertir cada vez mais.

MC Durrony acumula sucessos em seu currículo, mesmo tendo uma carreira jovem. No Spotify , já são quase 400 mil ouvintes mensais e o cantor teve diversas músicas que viralizaram nas redes sociais na internet e ganharam milhões de visualizações, além das reproduções das dancinhas feitas pelo público.

O hit Assanhadinha , em que ele colaborou com a cantora Pocah , conta com mais de 10 milhões de plays no Spotify . As virais Mete Bala Te Amo/ Ama P**** Nenhuma, Quero Ver Esquecer O Pretão e A Culpa É Tua Você Falou Pra Fulana têm 8 milhões, 15 milhões e 22 milhões de plays na plataforma, respectivamente.

No ano passado, MC Durrony, Kevin O Chris e Biel do Furduncinho lançavam ‘Carência de Novinha’

Na esteira do sucesso do funk nas redes e nas paradas musicais do país, a parceria inédita entre MC Durrony, Kevin O Chris e Biel do Furduncinho ganha clipe no YouTube .

Depois de bater meio milhão de streams no Spotify Brasil , o audiovisual de Carência de Novinha , dirigido por Matheus Rigola , inova e promete trazer muita inteligência artificial na construção do cenário. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music .

O videoclipe conta ainda com a participação de um time de peso de influencers dançarinos para ser a nova trend do momento.

Em mais um funk ritmado, os três artistas versam sobre um encontro caloroso com uma mulher mais velha e mais experiente. Como Biel do Furduncinho abre: “Não importa a idade que ela tem / Quanto mais velha mais experiente / 18 pra cima vem que vem / Já blindei o coração pra não entrar na minha mente”.

Confira: