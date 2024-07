Laís Seguin Ludmilla machuca o pé após brincadeira e atualiza os fãs

Ludmilla causou preocupação entre os fãs ao compartilhar uma sequência de stories no pronto-socorro de um hospital. Logo depois, a cantora explicou em seu perfil no Instagram que havia machucado o dedinho do pé e precisou fazer alguns exames. Sua esposa, Brunna Gonçalves, estava ao seu lado e revelou que Ludmilla teve o pé imobilizado.

“Vocês não sabem o que aconteceu. Eu joguei futebol com o Vinicius Jr. e um bando de gente incrível e não quebrei nenhuma unha. Ontem, eu estava brincando com meu irmão e olha o que aconteceu”, relatou Ludmilla em seus stories, mostrando o pé machucado.

A cantora comentou que precisou fazer um raio-x do dedinho, mas logo tranquilizou seus seguidores: “Não quebrou, galera. Só deu uma fissura, relaxem”, disse ela, minutos antes de aparecer na festa de aniversário de sua mãe, Silvana Oliveira. Apesar do susto inicial, Ludmilla conseguiu tranquilizar seus fãs e mostrou que está bem, mesmo com a pequena lesão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Ludmilla foi uma das artistas mais ouvidas do Spotify

Ludmilla se destacou como a artista pop com mais streams no Spotify no primeiro semestre de 2024. Com 23 músicas lançadas nesse período, a cantora acumulou incríveis 233 milhões de reproduções na plataforma, solidificando sua posição como uma das maiores estrelas da música brasileira.

Em fevereiro de 2024, Ludmilla e Ivete Sangalo alcançaram o primeiro lugar no Spotify Brasil com Macetando , o hit que dominou o carnaval em todo o país. No final do mesmo mês, Ludmilla lançou o aguardado álbum Numanice #3 , que já ultrapassou 50 milhões de streams em todas as plataformas, contendo sucessos que rapidamente conquistaram o público.

Em abril, antes de se tornar a primeira artista afro-latina a comandar um show no palco principal do Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo, ela lançou o single Piña Colada em colaboração com o colombiano Yan Castro .

No final de junho, Ludmilla revelou a quarta edição do projeto acústico Lud Session, que começou em 2021 e já trouxe colaborações audiovisuais marcantes com Xamã , Gloria Groove e Luísa Sonza . Desta vez, após muitos pedidos dos fãs, Ludmilla convidou IZA para participar do projeto, celebrando o encontro potente de duas das maiores artistas pretas da atualidade.

Além de seus feitos recentes, Ludmilla é a maior artista preta da América Latina e possui números impressionantes. No Instagram, ela é seguida por mais de 30 milhões de fãs, e no YouTube, conta com mais de 8,9 milhões de inscritos em seu canal, onde acumula mais de 4,1 bilhões de visualizações.