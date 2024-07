Marcelo de Assis [object Object]

A gravadora Trama , procurando preservar o patrimônio e a memória da MPB , está oferecendo ao público acesso a conteúdos exclusivos e históricos com entrevistas com grandes nomes do gênero em seu canal oficial no YouTube .

A playlist de entrevistas inclui grandes nomes da música brasileira como Cássia Eller, Milton Nascimento, Gal Costa, Marcelo D2, Zélia Duncan, Fagner, Cláudio Zoli, Lenine, Jair Rodrigues e Elza Soares .

Resgatadas diretamente do acervo da Trama , as conversas foram registradas em épocas diferentes para serem exibidas em diversas plataformas.

O conteúdo, agora disponível em streaming , foi digitalizado e remasterizado com ajustes de áudio e upscaling para 4K , garantindo que esteja em conformidade com os padrões atuais de qualidade. Isso proporciona aos fãs uma experiência visual e sonora superior, valorizando ainda mais a riqueza do material.

Além disso, a playlist será abastecida semanalmente, oferecendo constantemente novos conteúdos. Esta é uma excelente oportunidade para quem se interessa pela história da MPB e deseja conhecer mais sobre grandes nomes do gênero.

À frente do processo de restauração do acervo está o produtor João Marcello Bôscoli , que comanda a Trama ao lado do sócio André Szajman e ressalta a importância do trabalho.

“Vale destacar que estamos realizando a digitalização de cerca de 23 mil mídias. Algumas já estavam em HD, mas há muita coisa em fitas físicas como Digital Betacam, Mini DV, VHS, filme e outros formatos. É um trabalho que requer muita precisão e o ciclo não pode ser acelerado, pois envolve a reprodução em máquinas lineares. Estamos mergulhados nesse processo há dois anos e, a partir de agora, vamos começar a liberar o material que já está restaurado”, explica Bôscoli .



Além de entrevistas, o vasto acervo da companhia abrange shows, documentários, programas de TV, bastidores de gravações, raridades e material inédito .

Confira o vídeo onde João Marcelo Bôscoli fala sobre o acervo audiovisual da Trama :