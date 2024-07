The Music Journal Brazil Ralf é confirmado como atração do Caldas Country Festival 2024

O festival Caldas Country Festival 2024 anunciou na última quarta-feira (24) o cantor sertanejo Ralf como uma de suas grandes atrações. A dupla Luiz Claudio & Giuliano também foi confirmada para o lineup do evento.

Dono de clássicos da música sertaneja e romântica, com uma carreira consolidada, Ralf promete agitar o festival com sucessos como Nova York e Esse Amor Que Me Mata , além de outras canções da parceria com seu irmão Chrystian , falecido em junho e homenageado pelo cantor em suas apresentações.

Com uma trajetória marcada por inúmeros clássicos como Olhe Prá Nós Dois e O Meu Segredo , Luiz Claudio & Giuliano chegam para reforçar a tradição sertaneja e trazer de volta a magia de suas canções que marcaram uma geração. A dupla fará sua estreia no festival, marcando seu retorno às atividades após 15 anos de hiato, e promete resgatar as raízes do sertanejo com sua musicalidade.

Tendo lugar em um dos berços do sertanejo, Caldas Novas (GO), o Caldas Country Festival é um marco no calendário nacional de eventos musicais há mais de uma década. A edição deste ano já conta com Zé Neto e Cristiano, Jorge e Mateus, Murilo Huff, Nattan, Edson & Hudson, Tomate e Guilherme e Santiago como nomes de peso confirmados.

Em 2023, o evento contou com uma audiência de 45 mil pessoas ao longo de mais de 20 horas de música, com performances de artistas como Bruno & Marrone, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Gustavo Mioto e Pedro Sampaio , entre outros.

A infraestrutura do festival incluiu 1.856 pontos de iluminação e um imponente telão de LED de 600 metros quadrados no palco principal.

Ralf recebeu críticas por anuncia turnê após morte de irmão

Após uma semana da morte de seu irmão Chrystian , o cantor Ralf anunciou uma nova turnê nos EUA onde revisitará a trajetória da dupla. Contudo, o artista recebeu duras críticas nas redes sociais por isso.

O anúncio aconteceu no dia 27 de junho de 2024 em um vídeo publicado em um dos locais mais icônicos de Nova York , a Times Square .

“Trazer um pouco da nossa alegria do Brasil para o pessoal que está morando aqui”, iniciou Ralf . “Em homenagem também à Nova York, que é uma grande música. A nossa canção, a nossa inspiração, o nosso grande sucesso … cheio de sonhos e emoções à nossa NY”.

Mas o anúncio não agradou seus fãs, justamente por acontecer poucos dias após a morte de Chrystian e Ralf foi duramente criticado nas redes sociais: “Seu irmão morreu, mas você está feliz” e “Queria desapegar do luto igual a ele” , foram algum dos comentários de seguidores que desaprovaram a iniciativa de Ralf .

Porém, outros seguidores apoiaram a iniciativa do cantor: “Transforme essa tristeza em alegria, como seu irmão gostaria. Com certeza ele lá de cima também estará feliz! Bom show”.

Chrystian, irmão de Ralf, morreu no dia 19 de junho, aos 67 anos

Chrystian faleceu na noite de 19 de junho , aos 67 anos , após ser internado em São Paulo , no Hospital Samaritano , com uma “condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado”, conforme informou a assessoria de imprensa do artista.

A família de Chrystian emitiu uma nota sobre o falecimento do lendário artista, ressaltando que “sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil“.

“Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo. Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil” , diz o comunicado oficial da família do cantor.

Chrystian já estava enfrentando problemas de saúde desde fevereiro, quando foi internado no Hospital do Rim , da Fundação Oswaldo Ramos , onde se preparava para um transplante de rim , órgão o qual o cantor teve o diagnóstico de rim policístico , uma condição genética. Sua esposa, Key Vieira , faria a doação.

Contudo, a cirurgia havia sido adiada para o final deste ano .

“Esse procedimento exige o uso de uma medicação para afinar o sangue, por seis meses, e durante este tratamento não é permitido que seja realizada uma cirurgia”, disse uma nota de esclarecimento que foi publicada na rede social do artista.