The Music Journal Brazil Calvin Harris se une a Ellie Goulding na inédita ‘Free’

O icônico produtor Calvin Harris retorna à música com o inédito single Free ao lado de Ellie Goulding . Eles apresentaram o single na residência de Calvin em Ushuaia no dia 19 de junho , com a gravação do audiovisual.

Os singles N eed Your Love, Outside e Miracle juntos acumulam quase 7 bilhões de streams globalmente . No Reino Unido , todos os três singles estiveram no TOP 10 do OCC , com Miracle sendo o single de Calvin com maior tempo em primeiro lugar.

Os shows de Calvin Harris incluem datas no México, Marrocos, Países Baixos, França, Irlanda e Alemanha e seu teaser inicial foi visualizado mais de 1,5 milhão de vezes .

Calvin Harris e Eliza se uniram em ‘Body Moving’ no ano de 2023

Eliza Rose e Calvin Harris lançam a inédita Body Moving , uma pulsante faixa de house acentuada por metais e melodias funk , que unem a produção de classe mundial do icônico produtor aos vocais irresistíveis de Eliza. A colaboração, que já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music , foi iniciada após uma troca de mensagens diretas no ano passado.

As sessões de estúdio rapidamente levaram à criação do single e, depois que Eliza foi convidada a se apresentar em um dos shows de Ushuaïa de Calvin Harris , em Ibiza , eles se reconectaram e prepararam o lançamento.

“Estou tão animado para lançar essa música! Eliza é incrível!!” , celebrou Calvin Harris na ocasião.

“Meu objetivo era criar uma faixa que capturasse a essência do verão e, ao mesmo tempo, incendiasse as pistas de dança. A vibração com Calvin tem sido fabulosa. Ele não poderia ser mais realista. Foi uma honra trabalhar com um dos melhores produtores do mundo! É algo que eu nunca pensei que seria possível. Criamos algo que acredito ter realmente combinado nossas duas identidades em algo único e que também reflete nosso próprio trabalho pessoal” , disse Eliza Rose .

Confira: