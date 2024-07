Fall like Rain Aline Barros lança o inédito single ‘Vem Fluir (Fall like Rain)’

Aline Barros , maior nome da música gospel brasileira, com mais de 3 milhões de inscritos no YouTube , além de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e com mais de 1 bilhão de visualizações em seus vídeos, dá início aos lançamentos de seu novo álbum com o single Vem Fluir (Fall Like Rain) , que já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music .

Vem Fluir é uma versão em português da faixa Fall Like Rain , do movimento Passion , dono de sucessos como How Great Is Our God e 10.000 Reasons (Bless the Lord) .

Aline Barros conclui projeto comemorativo dos 30 anos de carreira em 2023

Em um formato grandioso, que passou por cenários deslumbrantes no Brasil, Estados Unidos, França, Suíça e Portugal , e termina com um DVD ao vivo, Aline Barros , dona de oito Grammys Latinos e diversos discos de ouro e platina, conclui o projeto que comemora seus 30 anos de carreira .

Gravado na igreja da artista, no Rio de Janeiro , na presença de um grande público, o DVD Aline Barros: 30 Anos Na Casa, chegou na noite desta quinta (3) pela Sony Music , com mais 19 canções que recontam a trajetória vitoriosa de uma das maiores cantoras do país. O trabalho reúne regravações de sucessos de seu repertório ao longo de três décadas. A produção musical é assinada por Johnny Essi e a de vídeo por Anselmo Troncoso .

“A gravação do DVD ´Aline Barros 30 Anos Na Casa´ foi um culto de gratidão a Deus, reconhecendo que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vêm Dele. Sou grata a Deus por sua bondade nesses 30 anos de ministério. Cada promessa Dele tem se cumprido. O Senhor tem me sustentado, me dado graça e favor para cumprir esse chamado e levar o evangelho, falar a respeito de Jesus, levar vida e esperança através dos louvores” , diz Aline Barros .

Para comemorar este importante marco, a cantora preparou um projeto especial, que foi dividido em duas fases. Na primeira delas, Aline viajou o mundo para recontar sua história em sete canções que ganharam clipes registrados em cenários importantes para sua carreira. Todos os vídeos tiveram direção de Mess Santos e todos os áudios foram gravados ao vivo nas locações, realçando o poder vocal de Aline .

A primeira canção apresentada foi Guarda Tua Fé , que chegou acompanhada de vídeo gravado em Los Angeles , no Popsicle Studio – locação que já teve trabalhos de The Weeknd e também cenas do filme Batman: O Cavaleiro das Trevas .

