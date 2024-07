The Music Journal Brazil Péricles estreia turnê ‘Calendário’ em São Paulo no mês de agosto

O célebre sambista Péricles retorna à São Paulo no dia 3 de agosto de 2024 , em única apresentação, para dar o pontapé inicial na turnê Calendário que rodará as principais cidades do Brasil. O show tem direção executiva e artística de Lidiane Faria , direção musical de Izaias Marcelo , cenografia de Zé Carratú e projeto de luz de Arthur Farinon .

Os ingressos, que custam entre R$ 90 e R$ 400 , estão disponíveis no site da Ticket360 ou nas bilheterias do local (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda).

Calendário é o nome do recém-lançado audiovisual do cantor que já está disponível em todas as plataformas digitais. A nova turnê será uma adaptação do show gravado em janeiro, sob uma atmosfera intimista e com um público formado apenas de fãs pré-selecionado, que deu origem ao novo projeto.

No espetáculo do Espaço Unimed, Péricles mostrará o repertório deste novo trabalho que conta com canções como Ainda Me Iludo, Daquele Jeitão e Calendário , músicas de destaque da sua trajetória solo como Tô Achando Que e Amor, Linguagem dos Olhos, Cuidado Cupido e grandes hits da sua carreira nesses mais de 30 anos de estrada . Outras novidades estão sendo preparadas exclusivamente para o dia desta apresentação.

“Estou aguardando todos vocês para curtirem nosso show. Estou muito feliz em concretizar mais uma turnê. Espero que ela seja proveitosa e que o público aceite esse novo projeto que foi feito com muita dedicação e carinho”, disse Péricles .

Com mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube, 2.67 milhões de inscritos no seu canal oficial, 6,4 milhões de seguidores no Instagram , mais de 6,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 2.2 milhões de seguidores no Tiktok (o cantor de samba e pagode mais seguido na plataforma), mais de 30 projetos musicais (entre álbuns, EP´s e audiovisuais) lançados, mais de 15 milhões de discos vendidos e milhões de streamings, ao longo dos seus 38 anos de carreira , Péricles é o grande porta-voz do mais brasileiro dos ritmos: o samba e o pagode.

Péricles teve sua carreira celebrada no ‘Altas Horas’ com Thiaguinho

O programa Altas Horas exibiu em abril um especial com Péricles e Thiaguinho . Os artistas receberão uma homenagem de Serginho Groisman.

Nomes como Jorge Aragão, Mr. Dan, Rodriguinho e Xanddy Harmonia cantarão com os homenageados.

“Quando disse que ia cantar, todos eles já cantavam […]. Nunca passou pela minha cabeça ser amigo do Péricles, ou cantar com ele. Eu só queria tirar uma foto com ele!” , disse Thiaguinho.

“Eu primeiro conheci a família de Thiaguinho pessoalmente, e depois o conheci. Foi num show no Rio de Janeiro. E a segunda vez foi num show no palco, em 2003 […]. Quando encontrei a família dele, eu senti que era o destino” , relembrou Péricles.

Eles apresentarão músicas como Melhor Eu Ir e Tá Vendo Aquela Lua . Péricles dividirá Jogo da Sedução com Xanndy, e Eu e Você Sempre , com Jorge Aragão. Já Thiaguinho fará um meadley com Rodriguinho, grande parceiro de música, com as faixas Valeu , Livre Pra Voar e Fatalmente .

Show: Péricles com a tour “Calendário” no Espaço Unimed em São Paulo

Data: 03 de agosto de 2024 (sábado)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 12 anos