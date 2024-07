Laís Seguin Mingau, do Ultraje a Rigor, tem melhora no estado de saúde

Rinaldo Oliveira Amaral , mais conhecido como Mingau , baixista da banda Ultraje a Rigor , está apresentando uma boa evolução clínica após passar por uma cranioplastia. O músico de 56 anos segue internado no Hospital São Luiz, em São Paulo, com quadro estável.

Segundo a nota da instituição, Mingau continua internado e se recuperando bem após o procedimento de cranioplastia, que envolveu a reparação de parte do crânio com uma prótese sob medida. Sua filha informou que a cirurgia no crânio, realizada no dia 13, foi bem-sucedida.

Mingau foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto em Paraty, Rio de Janeiro, em setembro de 2023. O projétil atravessou o crânio, afetando áreas do cérebro responsáveis pela fala e funções motoras. Ele passou mais de quatro meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz antes de receber alta no início deste ano.

O que aconteceu com Mingau

O incidente ocorreu na noite de 02 de setembro, véspera do aniversário de Mingau, quando seu carro foi alvejado por criminosos no bairro Ilha das Cobras. A Polícia Civil de Paraty ainda busca um dos cinco suspeitos envolvidos na tentativa de homicídio.

Até agora, quatro suspeitos foram presos: Pablo William da Silva Mostarda, Ray Limeira Belchior, Lorran Nascimento Moraes, e João Vitor da Silva, conhecido como Relíquia. Hiago Lourenço da Silva permanece foragido.

As investigações indicam que Mingau entrou na comunidade Ilha das Cobras com uma picape escura, o que levantou suspeitas dos traficantes locais. O veículo, grande e de cor escura, dificultava a identificação de quem estava dentro.

Um amigo do músico relatou que estavam a caminho de um lanche quando o incidente ocorreu, a cerca de 300 metros de uma base da Polícia Militar. Mingau foi levado de ambulância ao Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty, após ser ferido.

Mingau integra o Ultraje a Rigor desde 1999, 19 anos após a criação da banda em 1980. Atualmente, ele continua em recuperação, com o apoio de familiares e amigos.

Ultraje a Rigor é uma banda de rock brasileira formada no início dos anos 1980 em São Paulo. Criada por Roger Moreira (voz e guitarra base), a banda alcançou sucesso em 1983 com as músicas Inútil e Mim Quer Tocar . Em 1985, tornou-se nacionalmente famosa com o álbum Nós Vamos Invadir sua Praia , que rendeu os primeiros discos de ouro e platina para o rock nacional.

A formação original da banda incluía Roger, Leonardo Galasso (bateria, conhecido como Leôspa), Sílvio (baixo) e Edgard Scandurra (guitarra solo). Atualmente, apenas Roger, o fundador, permanece da formação original.