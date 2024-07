Laís Seguin Joe Jonas brinca sobre antiga era de cabelo liso: ‘Menos favorito’

Joe Jonas falou sobre suas transformações capilares ao longo dos anos e admitiu não gostar de todos os seus visuais passados. Em uma entrevista com a comediante Hannah Berner no TikTok, o cantor de 34 anos confessou que seu “penteado menos favorito” foi o cabelo liso e alisado que usou em 2008.

“Houve uma fase em que senti que precisava alisar meu cabelo”, disse Jonas, conhecido pelo hit Work It Out . Quando perguntado sobre o que o levou a essa decisão, Jonas brincou que foi a pressão de ser uma estrela pop adolescente. Ele também admitiu que não fazia o processo sozinho: “Foi preciso uma equipe”, comentou, mencionando que seu irmão Kevin era mais habilidoso com a chapinha do que ele.

Durante a conversa, Berner perguntou se Jonas usava condicionador, ao que ele respondeu com humor: “Só atrás”. Depois, esclareceu que não usa condicionador porque sente que seu cabelo fica muito escorregadio. Atualmente, Joe Jonas voltou a exibir seus cachos naturais, embora não tão volumosos quanto no início de sua carreira musical.

Em um TikTok de 2021, ele brincou sobre não ter mais um dos penteados mais reconhecíveis de Hollywood. “Quando eu tinha 13 anos, eu tinha, sem dúvida, uma das cabeças de cabelo mais reconhecíveis do mundo. Agora, com 29 anos, descobri que nem estou no top 50”, lamentou ele. A autoironia de Jonas não se limita ao cabelo. Recentemente, ele demonstrou bom humor ao lidar com piadas sobre seu senso de moda.

Em maio, ele compareceu ao Festival de Cinema de Cannes usando um terno branco com uma gravata borboleta estilo faroeste, que foi comparado ao visual de Coronel Sanders, do KFC. Em vez de ignorar a comparação, Jonas compartilhou o meme em seus Stories do Instagram, mostrando que leva as brincadeiras na esportiva. Joe Jonas está prestes a lançar seu primeiro álbum solo em 13 anos, intitulado Music For People Who Believe in Love .

Joe Jonas pode ter parceria com Luísa Sonza

Em uma entrevista no programa Elvis Duran and The Morning Show, da rádio norte-americana iHeart, Joe Jonas revelou a possibilidade de uma parceria com a cantora brasileira Luísa Sonza . Ao ser perguntado sobre seus artistas favoritos do momento, ele mencionou: “Tem uma artista brasileira, a Luísa Sonza. Eu sou muito fã dela”. Ele ainda acrescentou que ela “pode ou não estar neste álbum”. Em junho, Joe Jonas já havia mencionado Luísa Sonza em um stories no Instagram, onde aparecia tocando violão e mencionava a cantora nominalmente.