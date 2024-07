Laís Seguin Filho de Madonna esclarece rumores sobre viver de restos de comida

David Banda, de 18 anos, filho de Madonna , decidiu se pronunciar após uma matéria do tabloide The Sun afirmar que ele estaria vivendo de restos de comida após deixar a casa da mãe para morar com a namorada. Em uma postagem no Instagram, David esclareceu a situação, afirmando: “Para todos os interessados, minha mãe me apoia e sempre me apoiou. Estou muito feliz com a minha vida e não estou morando na rua ou passando fome. Por favor, parem de se preocupar, tudo está bem.”

Ele acrescentou: “Só para deixar claro, estou muito feliz com a minha vida e, por mais que minha mãe e eu tenhamos trabalhado juntos no passado, não estamos trabalhando em nada no momento.” David deixou a casa de Madonna para se mudar para o Bronx, em Nova York, onde vive com sua namorada, a modelo Maria Atuesta, de 21 anos.

O The Sun havia afirmado que o jovem, para se sustentar, dá aulas de violão e, quando sem dinheiro, recorre a restos de comida. A publicação sugeria que David havia dito: “É adorável vivenciar que são nove horas da noite, estou com fome, percebo que não tenho dinheiro suficiente para conseguir comida e busco restos de comida. É divertido ser jovem,”.

Madonna terá uma cinebiografia

Após uma pausa para a turnê Celebration, a rainha do pop, Madonna, retomou o projeto de sua cinebiografia, Who’s That Girl . A música homônima, lançada em 1987, inspirou tanto o filme quanto a icônica canção que ainda ressoa nas memórias dos fãs. Madonna, conhecida por sua energia vibrante e inovação no mundo da música e do cinema, compartilhou uma versão do roteiro.

Julia Garner , uma talentosa e premiada atriz, foi escolhida para interpretar Madonna após uma seleção rigorosa entre várias candidatas famosas como Sky Ferreira , Florence Pugh , Alexa Demie , Odessa Young e Bebe Rexha . A decisão destaca não apenas o talento de Garner, mas também a importância de capturar a essência única de Madonna nas telonas.

Madonna assumirá a produção e a direção, mostrando seu controle criativo total sobre o projeto. Este é um retorno significativo para Madonna ao mundo do cinema, além de seus projetos musicais e visuais ao longo dos anos. Seu último grande trabalho cinematográfico foi W.E.: O Romance do Século , lançado em 2012, que recebeu críticas mistas, mas demonstrou sua habilidade em contar histórias visualmente cativantes.

Para os fãs de Madonna e admiradores de seu legado cultural, Who’s That Girl promete ser uma jornada emocionante pelos altos e baixos da vida da superstar, desde seus primeiros dias no cenário musical até se tornar uma das figuras mais influentes da cultura pop global. Madonna continua a inspirar e desafiar expectativas.