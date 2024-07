The Music Journal Brazil [object Object]

O hit I Don’t Wanna Wait , uma colaboração de David Guetta com a banda OneRepublic , ganha novas versões – Piano version e Band version , disponíveis em todas as plataformas digitais pela Warner Music nesta quarta-feira (24), com videoclipe no canal oficial do OneRepublic no YouTube .

Enquanto a versão acústica, lançada em junho, trouxe leveza para a faixa dance-pop com um violão intimista e cordas de violoncelo, a nova e comovente Piano version destaca ainda mais a música com o som das teclas do piano.

Já a dinâmica Band version apresenta todos os seis membros do OneRepublic e se afasta dos elementos dance originais, se ambientando levemente no território da música country.

O single chega acompanhado de um clipe, já disponível no canal da banda no YouTube .

I Don’t Wanna Wait , originalmente lançada em abril, tornou-se rapidamente um dos maiores sucessos de David Guetta e da banda OneRepublic . Em dois meses, a faixa acumulou 330 milhões de streams em todo o mundo e 28 milhões somente no Reino Unido , alcançando a posição 33 na parada global do Spotify.

O single também liderou as paradas de rádio europeias e Dance Radio nos EUA, e garantiu uma vaga no Top 10 das paradas oficiais da Bélgica . O videoclipe original, filmado durante a participação de Ryan Tedder no set principal de Guetta no Ultra Music Festival , para 60 mil fãs em Miami , agora conta com mais de 30 milhões de visualizações .

Sobre David Guetta

O francês David Guetta , produtor e DJ, um dos artistas mais ouvidos globalmente, continua a dominar não apenas a dance music, mas o cenário musical em geral.

Em 2023, ele lançou Baby Don’t Hurt Me , com Anne-Marie e Coi Leray , conquistando mais de 700 milhões de streams. Esta faixa seguiu o imenso sucesso de I’m Good (Blue), com Bebe Rexha, lançada em agosto de 2022, que alcançou o primeiro lugar no Spotify Global e rendeu à Guetta sua décima primeira indicação ao Grammy de Melhor Gravação Dance e Eletrônica .

A música conquistou 2,7 bilhões de streams em todo o mundo , liderando as paradas oficiais em 11 mercados e alcançando o primeiro lugar nas paradas Top 40 dos EUA e Dance Radio também dos EUA.

O OneRepublic é uma banda que domina sem esforço as paradas pop globais com hits como I Ain’t Worried (1,6 bilhão de streams no Spotify) e Counting Stars (2,5 bilhões de streams no Spotify), este último ultrapassando quatro bilhões de visualizações no YouTube .

Formado pelo vocalista Ryan Tedder , os guitarristas Zach Filkins e Drew Brown , o tecladista Brian Willett , o baixista/violoncelista Brent Kutzle e o baterista Eddie Fisher , o grupo está confirmado no lineup do Palco Mundo do Rock In Rio 2024 .

David Guetta e OneRepublic são uma combinação perfeita e juntos estão surfando a onda de I Don’t Wanna Wait , que certamente é uma das maiores faixas dance-pop da última década.

Explorando todos os ângulos desta faixa emotiva e festeira, essas duas novas versões acústicas mostram como a música pode ser adaptada para qualquer público e ocasião.

Confira: