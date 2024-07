Laís Seguin Anitta será homenageada como ‘Agente de Mudança’ em premiação

Anitta está confirmada no palco dos Premios Juventud! A artista brasileira já está em Porto Rico, onde ensaia para a premiação que acontece nesta quinta-feira (25). Nas redes sociais, a cantora anunciou que fará uma performance e também revelou que será homenageada no evento. A brasileira receberá o prêmio “Agente de Mudança”, um reconhecimento pelo seu impacto significativo em várias áreas.

A informação foi compartilhada pela própria Anitta também nas redes sociais. Além de ser homenageada, a cantora também subirá ao palco para uma performance especial durante a premiação, que será realizada em San Juan, capital da ilha. O evento está programado para começar às 20h, horário de Brasília.

Anitta ainda tem a chance de levar mais prêmios para casa, concorrendo nas categorias de Melhor Artista Feminina, Melhor Colaboração por Bellakeo e Melhor Canção Urbana por Funk Rave . Na última terça-feira (23), Anitta compartilhou em uma publicação no X, antigo Twitter, a notícia de sua participação no evento, mas sem confirmar que faria uma apresentação.

“Gente, as férias acabaram. O bom dura pouco, mas nada… voltei e essa semana ao Porto Rico. Temos Premio Juventud. Estou muito animada”, escreveu a artista. Entre os artistas com mais indicações nos Premios Juventud 2024 estão Maluma e Peso Pluma . Na categoria de Melhor Artista Feminina, Anitta disputa ao lado de grandes nomes como Becky G , Karol G , Maria Becerra e Shakira .

Anitta será protagonista de um filme

Depois de seu sucesso como a professora Jéssica na série Elite, Anitta agora se prepara para protagonizar um filme nos Estúdios Globo. A notícia foi divulgada pela coluna Play do jornal O Globo, mas os detalhes do projeto ainda estão sendo mantidos em segredo. Segundo a jornalista Ana Luiza Santiago, o projeto é descrito como grandioso e promete trazer Anitta em um papel principal surpreendente.

Conhecida por hits como o álbum Funk Generation , Anitta já teve participações especiais em novelas e séries diversas ao longo da carreira. A cantora não é novata nas telas. Ela já fez aparições como ela mesma em várias produções e interpretou Sabrina na novela Amor de Mãe , mostrando sua versatilidade além da música.

Em uma entrevista à Quem no ano passado, Anitta revelou seus planos de protagonizar um filme este ano, e agora parece que esses planos estão se concretizando. Após uma turnê internacional intensa com mais de 22 shows pela Europa e Estados Unidos, a cantora está recarregando as energias antes de embarcar nessa nova aventura no cinema.