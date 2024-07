Laís Seguin Lauryn Hill lançará novo álbum com grupo icônico de hip hop

O icônico grupo de hip hop Fugees , famoso na década de 1990 por combinar rap, soul music e reggae, anunciou seu retorno para o lançamento de um novo álbum, o primeiro do trio em 28 anos. Composto por Lauryn Hill , Pras Michel e Wyclef Jean , o grupo se separou em 1997 devido a desentendimentos internos, mas ocasionalmente se reuniu na década de 2000 para turnês, shows e videoclipes, sem lançar novos álbuns.

Em 2021, os três membros se reuniram para uma turnê que passou pelos Estados Unidos, Reino Unido, França, Nigéria e Gana, marcando 15 anos desde sua última reunião. Em entrevista à revista Ebony, Wyclef Jean comentou que as músicas do novo álbum refletirão os tempos difíceis que vivemos.

“A gente cria músicas, coisas que são relevantes para a sua época. Estamos passando por tempos difíceis, certo? Então tenho certeza que as músicas não serão bonitas”, afirmou Jean. O Fugees fez sucesso nos anos 1990 não só pela mistura de ritmos, mas também pelas letras políticas e sociais.

O nome do grupo deriva da palavra “refugees” (refugiados em inglês), uma referência às origens haitianas de Michel e ao fato de Jean ter nascido no Haiti. O álbum The Score , de 1996, é um dos trabalhos mais celebrados do grupo, tendo recebido sete vezes o disco de platina e incluído o hit atemporal Killing Me Softly .

Carreira de Lauryn Hill

Lauryn Hill se destacou ao interpretar Rita Watson na segunda parte do filme Sister Act , estrelado por Whoopi Goldberg . Além disso, ela fez parte do trio musical The Fugees, ao lado de Wyclef Jean e Pras Michel. No entanto, o grupo acabou se desfazendo devido a constantes desentendimentos internos.

Uma das músicas mais conhecidas do Fugees é Killing Me Softly , uma regravação do sucesso de Roberta Flack dos anos 70. Em 1998, Lauryn Hill lançou seu primeiro disco solo, The Miseducation of Lauryn Hill , que dominou as paradas americanas quase o ano todo. O álbum rendeu a Hill onze indicações ao Grammy de 1999, um recorde para uma cantora na época.

Ela venceu cinco categorias, incluindo Álbum do Ano e Melhor Cantora do Ano. O disco, que mistura rap, soul, reggae e rhythm & blues, também levou Hill a fazer uma turnê com os rappers do Outkast . Seu primeiro single, Doo Wop (That Thing) , lançado em 27 de julho de 1998, foi escrito e produzido por ela mesma. O videoclipe da música ganhou o prêmio de Video of the Year no MTV Video Music Awards de 1999.