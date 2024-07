Marcelo de Assis Globo anuncia data definitiva da digitalização da distribuição via satélite no Brasil

O dia 18 de agosto de 2024 marca uma etapa importante da digitalização da TV aberta via satélite no Brasil com o desligamento definitivo do sinal analógico da Globo captado pelas parabólicas.

Iniciada em 2022, a iniciativa da Anatel busca uma transição gradual das antenas receptoras para o modelo digital, que garante maior qualidade de imagem e som e sinais regionalizados.

O desligamento do sinal analógico é uma etapa intermediária dessa transição que terminará em dezembro deste ano com o desligamento de todos os sinais via satélite de parabólicas antigas .

A TV Globo está entre as últimas emissoras a desligar seu sinal analógico. Desde 2022, a campanha da Globo Antenor , o antenista tem informado o público sobre a importância de se preparar a tempo para a troca dos equipamentos, assegurando a continuidade do acesso aos conteúdos da TV aberta .

Para quem faz parte do Cadastro Único do Governo Federal , a troca é gratuita e deve ser agendada pelo telefone 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br . Já quem não possui o cadastro, a indicação é recorrer a um profissional técnico especializado em instalação de antenas para fazer a troca.

Globo e Universal Music Brasil celebram parceria inédita para novo reality musical

A Globo e a Universal Music anunciaram no dia 29 de janeiro de 202 4 uma parceria inédita para a realização de um novo reality show musical .

Segundo a emissora, o programa, um formato inédito e original da Globo , com estreia prevista para o segundo semestre de 2024 , “trará os consagrados elementos de convivência, interatividade com o público, conteúdo multiplataforma e a criatividade e qualidade artística e de produção sempre presentes nos formatos da Globo”.

A parceria inédita com a Universal Music Brasil aportará os elementos característicos do universo da música, não apenas na contratação do vencedor do programa como em outros reality shows, mas durante todo o desenrolar do programa.

“O novo programa nasceu da união de dois formatos de sucesso, que fazemos há anos: o confinamento e as competições musicais. Nele, unimos duas paixões, trazendo o melhor de cada uma, mas dividindo uma nova realidade com nosso público, já que será possível vivenciar a trajetória e desafios dos músicos participantes durante o programa. Todos serão ‘estrelas da música’ já durante o reality. Para isso, vamos contar com os parceiros da Universal Music trazendo o dia a dia do mercado fonográfico para o formato” , afirma Boninho , diretor de gênero Variedades e Realities na Globo .

“Trabalhar com a excepcional equipe de reality shows do Boninho e da Globo e com os músicos participantes ao longo de toda a trajetória do reality show será o grande diferencial deste modelo de parceria. O time da Universal Music vai apoiar os participantes durante todo o programa, fazendo com que eles vivenciem o mundo real do mercado da música e acessem todos os recursos e estratégias disponíveis para a construção de suas carreiras. E os fãs, naturalmente, vão ganhar novos ídolos e muita música boa”, celebra Paulo Lima , presidente da Universal Music Brasil .