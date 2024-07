Mayra Dugaich [object Object]

Na última segunda-feira (22), o ator Ryan Reynolds esteve no programa de Jimmy Fallon e ele questionou o protagonista sobre uma possível participação de Taylor Swift em Deadpool e Wolverine .

“Eu gostaria”, disse ele, brincando: “ Se eu parar, ela daria um bom Deadpool. Ela é engraçada, engraçada, engraçada! ”

Ele contou que haverá outros rostos famosos que aparecerão. “ Na verdade, não temos participações especiais, mas surpresas” , confirmou. “As pessoas que aparecem no filme – não tenho ideia de como conseguimos manter isso em segredo, dada a Internet, de alguma forma isso não foi divulgado – elas têm começo, meio e fim. Não é apenas tipo, ‘Ei, aí está aquela pessoa!’ “Eles estão lá por um motivo.”, revelou.

Vale lembrar que o boato da participação de Taylor no filme começou no início deste mês, quando Reynolds apareceu para recriar a capa do álbum Evermore , vencedor de 14 Grammys, em seu traje de Deadpool. Antes disso, um pôster do projeto trazia pulseiras de amizade inspiradas na Eras Tour.

Ela é amiga íntima de Reynolds e sua esposa, Blake Lively, há anos. Outro motivo que explicaria os rumores, é que seu personagem usava uma camiseta com os gatos de Swift, Meredith e Olivia, estampados no peito em Deadpool 2 .

“ Sim, mandei fazer uma camiseta”, disse ele, brincando que Swift entrou com um processo contra ele em resposta. “ Fui processado. Perdi tudo naquele. E ser processado por um amigo é difícil de engolir. Além disso, ela tem muitos advogados muito poderosos. Descobri mais tarde que esses são apenas os paralegais. Os verdadeiros advogados nem se preocuparam com isso.”

Ryan Reynolds e Hugh Jackman encontram membros do Stray Kids

Em 5 de julho, os atores Ryan Reynolds e Hugh Jackman que estão na Coreia do Sul para promover o filme Deadpool & Wolverine , encontraram Felix e Bangchan do grupo Stray Kids .

“Negociei uma troca com sucesso. Wolverine será o mais novo e único membro do @Stray_Kids . E toda a banda se juntará ao MCU. Desejamos @RealHughJackman tudo de melhor em sua jornada no K-pop”, brincou Ryan nas redes sociais.

Vale lembrar que o ator já havia revelado ser fã do grupo de k-pop em entrevistas anteriores.

Durante a agenda de divulgação do filme, os atores atenderam a imprensa, ganharam o traje típico do país, o Hanbok , e encontraram os fãs no festival de música Waterbomb.

Vale recordar que a visita do elenco do filme ao Brasil foi confirmada pela Marvel.

O longa Deadpool & Wolverine estreia nos cinemas no próximo dia 26 de julho.

