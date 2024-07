Mayra Dugaich Pabllo Vittar compartilha novas fotos nas redes sociais

Na última segunda-feira (22), Pabllo Vittar compartilhou uma sequência de fotos e videos em seu Instagram.

Em um dos momentos, se destaca um vídeo onde ela aparece beijando Leonardo Fabbri , conhecido como Chameleo .

“Dump de dias felizes ”, escreveu Pabllo na legenda da publicação. Chameleo comentou no post com “Tinhamu ”. Vale lembrar que os artistas já trabalharam juntos em faixas como frequente(mente) e TOKYO.

“Gente, o beijão que a Pabllo deu no Chameleo, meus pais”, “A Pabllo postando um vídeo dando o maior beijão no Chameleo (risos), meu Deus”, “Arrasaram no beijo”, “O beijão”, “Meu Deus, ficada com o Chameleo”, foram alguns dos comentários dos seguidores.

Chameleo é um artista independente, ele iniciou sua carreira em 2014. O seu nome artístico vem da união de “ Leo ” e “ camaleão ” em inglês, que reflete sua paixão por répteis.

Vale ressaltar que as músicas de Pabllo estão em destaque entre as mais tocadas nas plataformas digitais. Ela participa da faixa Alibi, de Sevdaliza junto com Yseult. O hit São Amores viralizou em toda a América Latina e Espanha.

A faixa integra o disco Batidão Tropical Vol. 2 , o sexto álbum de estúdio de Pabllo Vittar, foi lançado em 9 de abril de 2024 pela Sony Music Brasil. Este álbum serve como uma continuação do Batidão Tropical, lançado em 2021.

Pabllo Vittar cai no gosto da América Latina com ‘São Amores’

A música “São Amores”, da drag queen Pabllo Vittar , se tornou um viral na rede social TikTok devido a uma mulher peruana, o que fez com que o trabalho se tornasse ainda mais popular em vários países da América Latina. A canção, presente no álbum “Batidão Tropical vol. 2”, foi até utilizada na comemoração do título da Copa América pela Argentina.

No TikTok, a faixa acumulou mais de 2,4 milhões de criações, o que resultou em mais de 4 bilhões de visualizações na plataforma. Entre os países que mais contribuíram para essa tendência estão o Peru, com 488 mil publicações, quase alcançando o Brasil, que registrou 494 mil. Argentina, Equador e Colômbia completam o top 5.

No Spotify, “São Amores” figura nas playlists de músicas virais em países como Colômbia, Peru e Argentina, onde ocupa a terceira posição em todos. A música já alcançou quase 17 milhões de reproduções na plataforma de streaming, enquanto no YouTube soma 12,5 milhões de visualizações.

A faixa é uma releitura de sucessos do tecnobrega e forró que marcaram a infância de Pabllo Vittar, sendo uma regravação do Forró do Miúdo , que adaptou a canção de Andy & Lucas para o português. A formação original do Forró do Miúdo incluía Simone Mendes e Simaria , creditadas como compositoras da música.

Confira: