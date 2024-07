Mayra Dugaich [object Object]

Nesta terça-feira (23), o filme Coringa 2: Folia a Dois , protagonizado por Lady Gaga e Joaquin Phoenix , ganhou um trailer oficial.

O filme está previsto para ser lançado nos cinemas em 4 de outubro de 2024, após a estreia mundial na competição no Festival de Cinema de Veneza, onde o primeiro filme ganhou o Leão de Ouro em 2019.

Vale lembrar que o primeiro Coringa foi um sucesso comercial e de crítica, indicado a 11 Oscars, com o astro Joaquin Phoenix ganhando o prêmio de melhor ator e Hildur Guðnadóttir de trilha sonora original. A sequência terá Phoenix reprisando seu papel, acompanhada pela Harley Quinn de Gaga, enquanto os dois embarcam em aventuras sinistras.

Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey compõem o elenco de apoio de Coringa 2: Folia a Dois , com Zazie Beetz retornando como Sophie. A sequência é considerada um musical, expandindo a dança maníaca de Phoenix desde o primeiro filme.

“Acho que as pessoas ficarão surpresas. Eu não acho que será o que eles esperam, sendo musical. Todos nós nos expressamos musicalmente e dançando em nossas vidas no dia a dia. Acho que vai funcionar muito bem.”, disse Beetz à Variety.

Segundo a publicação, o filme será separado dos outros filmes futuros dos co-CEOs da DC Studios, James Gunn e Peter Safran, como Superman , e existirá em seu próprio mundo separado. A Harley Quinn de Gaga existirá separadamente da personagem de Margot Robbie, vista em Aves de Rapina e Esquadrão Suicida , e da personagem de Kaley Cuoco da série Max.

Todd Phillips retorna como diretor do longa. Ele também escreveu o roteiro com Scott Silver e produziu o filme com Bradley Cooper.

Filme ‘Coringa 2’ vai estrear no Festival de Veneza

O filme Coringa: Folia a Dois , protagonizado por Lady Gaga e Joaquin Phoenix , estreará no Festival de Veneza , em agosto.

A notícia foi divulgada com exclusividade pela revista Variety, em maio.

Com isso, Coringa 2 estará na disputa pelo Leão de Ouro , um dos prêmios mais importantes da indústria cinematográfica.

Vale lembrar que o Festival Internacional de Cinema de Veneza acontece entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro.

A estreia do filme está confirmada para o dia 3 de outubro nos cinemas.

Confira: