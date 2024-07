Mayra Dugaich Desenhos raros assinados por Michael Jackson serão leiloados

Uma rara coleção de desenhos assinados de Michael Jackson será leiloada no dia 3 de agosto. Os 78 esboços feitos com lápis de cera e pastéis, além de aquarelas, incluem imagens do cantor em um manto estilo Jedi, além de desenhos de cadeiras, de David Michelangelo, vários presidentes americanos, Peter Pan, Andy Warhol, Walt Disney, Marilyn Monroe e Rainha Elizabeth II.

“ Prepare-se para possuir algumas das peças de arte mais cobiçadas de um dos maiores ícones da música do mundo” , diz uma descrição da casa de leilões Kings Auctions. “ Estas peças de arte únicas não são apenas um investimento, são a sua oportunidade de possuir uma peça da história da música.”

De acordo com a Billboard, a venda acontecerá em um local ainda não revelado em Los Angeles no próximo mês. “ Ele foi influenciado por muitos gêneros artísticos, desde o clássico e arquitetônico até a arte pop e até mesmo o retrato formal. Ele também gostava muito de Londres e dos costumes britânicos ”, acrescentou a casa de leilões sobre os esboços, todos assinados e alguns frente e verso.

O leilão exclusivo contará com um megalote, Lote #1, que exige um lance inicial de US$ 1 milhão para toda a coleção. Se um licitante atingir esse preço, o leilão terminará imediatamente; caso contrário, cada peça será vendida separadamente.

“Considerada ‘A Coleção do Museu’ por causa de sua natureza rara, essas obras de arte de Michael Jackson são tão íntimas quanto possível. Suas inspirações são claramente comunicadas em cada peça, cada uma única e refletindo os vários momentos da vida do artista” , afirmou ao descrever as obras criadas pelo cantor que morreu em 2009 aos 50 anos.

“ O amor de Jackson pelo desenho começou desde cedo. Quando era mais velho, buscou orientação de artistas de renome mundial para aprimorar seu talento, resultando nessas raras peças de arte. Apesar de ser conhecido por seu talento na música e na dança, está claro que Jackson também tinha um talento inato para as artes visuais.”, finalizou.

Morte de Michael Jackson completa 15 anos

Nesta terça-feira (25), a morte de Michael Jackson completa 15 anos. O músico morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, vítima de uma parada cardíaca.

Mesmo após sua partida, o Rei do Pop segue batendo recordes e atraindo atenção para sua carreira.

O filme sobre vida e carreira de Michael Jackson ganhou data de estreia. Intitulado Michael , a produção será dirigida por Antoine Fuqua, com produção da Lionsgate e Graham King. A estreia será em 18 de abril de 2025, segundo o The Hollywood Reporter.

Em abril deste ano, Billie Jean alcançou a marca de 1,5 bilhão de views no YouTube . A produção audiovisual de Steve Barron quebrou vários paradigmas culturais em 1982 e se tornou um dos vídeos mais exibidos na então recente MTV .

Vale destacar que Rock With You , um dos seus grandes sucessos também alcançou a expressiva marca de 500 milhões de plays no Spotify . A faixa é parte integrante do álbum Off The Wall , lançado em 1979.

Atualmente, Michael Jackson possui mais de 41 milhões de ouvintes mensais no Spotify. A faixa Billie Jean conta com mais de 1,7 bilhão de plays na plataforma.

Vale lembrar que ele deixou três filhos: Prince Jackson, Paris Jackson e Bigi Jackson.

