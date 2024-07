Djenifer Henz “Ainda Estou Aqui” de Walter Salles é selecionado para Festival de Toronto

O aguardado filme Ainda Estou Aqui , dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres , Fernanda Montenegro e Selton Mello , terá sua première norte-americana no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) em setembro deste ano.

A notícia foi anunciada na última segunda-feira (22) pela organização do festival, um dos eventos mais prestigiados da indústria cinematográfica, e pela Sony Pictures Classics , distribuidora do longa no exterior.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva , o filme narra a trajetória de sua mãe, Eunice Paiva, desde sua atuação em defesa dos direitos humanos até sua batalha pessoal contra o mal de Alzheimer. Eunice se destacou como ativista política e advogada após a prisão, tortura e morte de seu marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar no Brasil.

Na adaptação cinematográfica, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro interpretam Eunice em diferentes fases de sua vida, enquanto Selton Mello assume o papel de Rubens Paiva. A direção é de Walter Salle s, que retorna à atividade após mais de uma década.

O roteiro é assinado por Murilo Hauser e Heitor Lorega , e a produção é uma parceria entre VideoFilmes , RT Features e Mact Productions , com coprodução de Arte France Cinéma e Globoplay . A estreia do filme no Brasil ainda não tem data definida.

A Retomada de Walter Salles

Após mais de uma década longe das câmeras, Walter Salles retorna à direção com um projeto profundamente pessoal e político. Ainda Estou Aqui adapta o livro de Marcelo Rubens Paiva, retratando a vida de sua mãe, Eunice Paiva.

O filme aborda temas sensíveis, como ativismo político e a luta contra o mal de Alzheimer, e promete uma interpretação comovente de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro , representando Eunice em diferentes fases da vida. A presença de Selton Mello no papel de Rubens Paiva enriquece ainda mais o elenco.

Eunice Paiva, matriarca de uma família marcada pela tragédia e pela resistência política, é uma figura emblemática da luta pelos direitos humanos no Brasil. A história retratada no filme cobre seu ativismo durante os anos de ditadura militar, a transformação de sua vida após a prisão, tortura e morte de seu marido, Rubens Paiva, e sua batalha pessoal contra o Alzheimer.

O filme é uma poderosa representação da força e da resiliência de Eunice, oferecendo ao público uma visão íntima e impactante de uma era tumultuada da história brasileira.

A presença de Ainda Estou Aqui no TIFF também representa uma oportunidade para o retorno triunfante de Salles à direção. Conhecido por seu trabalho em filmes aclamados como Central do Brasil e Diários de Motocicleta , Salles tem um histórico de trazer histórias brasileiras ao público global com sensibilidade e profundidade.

A seleção para o TIFF reitera seu papel como um dos cineastas mais respeitados do Brasil e destaca o potencial do filme para conquistar reconhecimento internacional.