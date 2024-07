Laís Seguin Slash comunica morte de enteada e cancela shows

Slash , o lendário guitarrista do Guns N’ Roses, anunciou uma trágica perda familiar: sua enteada, Lucy-Bleu Knight, faleceu aos 25 anos na última sexta-feira (19). Devido a essa situação, o músico de 58 anos suspendeu quatro datas de sua turnê solo, SERPENT Tour, para lidar com o luto.

A notícia foi compartilhada por Slash em seu perfil no Instagram na manhã desta segunda-feira (22), onde ele expressou sua dor pela perda de Lucy-Bleu, a quem descreveu como uma “artista incrivelmente talentosa, uma sonhadora apaixonada e uma alma encantadora, amável e doce” .

Nascida em 6 de dezembro de 1998, Lucy-Bleu era filha de Meegan Hodges e Mark Knight, enteada de Samantha Somers Knight e Slash, e irmã de Scarlet Knight, além de meia-irmã de London e Cash Hudson. Ela faleceu pacificamente em Los Angeles em 19 de julho de 2024.

Meegan Hodges, mãe de Lucy, também compartilhou a mesma declaração em seu Instagram, acompanhada das palavras “Eu te amo” . Lucy-Bleu tinha uma presença significativa nas redes sociais, com 35 mil seguidores no Instagram, e trabalhava na Electric Lady Management, um braço de talentos de um estúdio de gravação.

Vida pessoal de Slash

A causa da morte de Lucy-Bleu ainda não foi divulgada. Slash, que começou seu relacionamento com Meegan Hodges em 1989 e reacendeu o romance em 2015, suspendeu parte de sua turnê devido às “circunstâncias imprevistas”. Ele prometeu retomar a turnê em Toronto no dia 28 de julho de 2024.

Diversos amigos e colegas do meio musical expressaram suas condolências nas redes sociais. Violet, filha de Dave Grohl , comentou: “ Meu coração dói por vocês. Todo o amor para sua família agora” .

Flea , baixista do Red Hot Chili Peppers, escreveu: “Cara, Deus abençoe” . Susan, esposa de Duff McKagan, baixista do Guns N’ Roses, também enviou suas condolências: “Palavras não podem expressar nossa mais profunda simpatia e condolências. Amo muito todos vocês”.

A família pediu privacidade durante este período difícil e solicitou que especulações nas redes sociais sejam evitadas enquanto processam essa perda devastadora.

Slash se casou pela primeira vez em 10 de outubro de 1992 com a modelo e atriz Renée Suran, em uma cerimônia na praia de Marina del Rey, Califórnia. Eles estavam juntos há três anos antes de oficializarem a união.

No entanto, o relacionamento sempre foi tumultuado, principalmente devido às constantes viagens de Slash com o Guns N’ Roses e sua infidelidade durante as turnês.

Renée também enfrentava frustrações com sua carreira, o que contribuía para o desgaste do casamento. Slash revelou que se casou principalmente devido à pressão de Renée e por sentir-se solitário, mas admitiu nunca ter realmente a amado.