Lily Allen surpreende ao dizer que não sabe lavar roupas

Lily Allen , conhecida por sua voz marcante e estilo fashionista, admitiu que não tem o menor conhecimento sobre como operar uma máquina de lavar roupas. A revelação ocorreu durante um episódio recente de seu podcast Miss Me? , que ela coapresenta com a estrela de TV britânica Miquita Oliver.

Apesar de seu interesse e habilidade em moda, Allen, de 39 anos, confessou que tem um “medo” de lidar com a lavanderia. “Quer saber um segredo? Eu não sei usar uma máquina de lavar. Tenho medo de encolher e tingir roupas, então eu simplesmente não faço isso”, revelou. Segundo a cantora, a tarefa de manter as roupas limpas é responsabilidade de seu marido, o ator David Harbour, conhecido por seus papéis em Stranger Things e Hellboy , ou das filhas Ethel, de 12 anos, e Marnie, de 11 anos.

Allen explicou que, quando David está ocupado, suas filhas ajudam com a lavanderia. “As crianças são muito boas nisso. Ethel é particularmente boa em usar a máquina de lavar, mas eu tenho medo dela. Não quero chegar perto dela” , disse a cantora. Ela acrescentou que não gosta nem de colocar as roupas na secadora, pois também tem receio de danificar as peças.

Lily e Miquita Oliver, que cresceram juntas no oeste de Londres e têm mães que continuam amigas próximas, compartilharam essas histórias em um tom descontraído, surpreendendo os fãs com a sinceridade de Allen sobre sua falta de habilidades domésticas.

Além de sua revelação sobre lavanderia, Allen também tem sido franca sobre sua vida pessoal, incluindo sua dinâmica de relacionamento com David Harbour e outros aspectos de sua vida familiar. Ela desmentiu rumores de crise em seu casamento e falou sobre o grau de abertura e controle mútuo que ela e o marido têm sobre seus dispositivos.

Início da carreira de Lily Allen

Lily Allen nasceu em Hammersmith, no oeste de Londres, filha do comediante galês Keith Allen e da produtora de cinema Alison Owen. Ela tem uma irmã mais velha, Sarah; um irmão mais novo, Alfie (inspirador de sua canção “Alfie”); e uma irmã mais nova, Rebecca. Angela McCluskey, vocalista da banda Wild Colonials, é sua madrinha.

Aos três anos, Allen fez uma breve aparição no episódio “The Yob” da série The Comic Strip Presents… , escrita por seu pai. Quando tinha quatro anos, Keith Allen deixou a família, e Lily passou sua infância morando em um conjunto habitacional.

Aos 11 anos, enquanto cantava “Wonderwall” do Oasis no campo de jogos da escola, foi ouvida por Rachel Santesso, ex-aluno de música da Universidade de Victoria. Impressionado com o talento de Lily, Santesso, que mais tarde se tornou um soprano premiado e compositor, a convidou para aulas de canto durante o almoço. Esse encontro levou Lily a se apresentar com a canção “Baby Mine”, do filme Dumbo , em um concerto escolar.