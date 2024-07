Mayra Dugaich Day Limns estreia turnê no Rio de Janeiro

No último domingo (21), a cantora Day Limns , conhecida por sua voz potente e versos fortes, levou para os palcos sua nova turnê, VÊNUS≠netuno Tour , no Rio de Janeiro.

O show inédito chega após a estreia da artista nos palcos do Lollapalooza Brasil 2024. Trazendo à toda sua verdade e vulnerabilidade, DAY LIMNS o show é baseado no segundo álbum de estúdio, “VÊNUS≠netuno”, uma obra inovadora que promete redefinir o cenário do pop/rock brasileiro. O álbum é uma jornada emocional que traça um paralelo entre complexidade das relações humanas, abordando temas como dualidade, sacralidade, pecado e redenção, e, passará por por Porto Alegre, Curtiba, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza, Santo André, além da capital paulista.

A turnê, que percorrerá as principais capitais do Brasil, trata da dificuldade de conciliar a relação entre o terreno e o espiritual, o sacro e o profano, o bem e o mal etc, mas com a eterna tentativa de fazer dar certo. Segundo a artista, “VÊNUS≠netuno” é alguém obcecado por romantizar, idealiza quem ama a ponto de colocá-la num pedestal, atribuindo a essa pessoa a importância “de um deus”, (no nosso caso – deusa) e que, quando de frente com a realidade nua e crua, encontra verdadeiras dificuldades para enfrentá-la ou simplesmente aceitá-la como é, levando à desilusão.

A “VÊNUS≠netuno Tour” é a primeira turnê da nova era de DAY, sucedendo seu último show inspirado no álbum “Bem-Vindo ao Clube”, de 2018. Agora, com uma pegada mais rock ‘n roll, a goiana investe em acordes potentes em meio à jornada de auto libertação, carregada de raiva, paixão e uma pitada de inocência de seus trabalhos anteriores.

Para DAY, o novo show representa o fim de sentimentos que a devoravam, como o da “culpa de nunca ser o suficiente”, que ela foi ensinada a sentir por tanto tempo em sua vivência na igreja.

“Estava tudo muito à flor da pele e a culpa foi desencadeada. Não me fizeram sentir assim, mas reagi baseada na minha vivência. Pensava: ‘Eu era muito ruim, eu sou um lixo, uma cruz para aquela pessoa’. Percebi que a minha necessidade de endeusar alguém vinha muito desse lugar, de crescer precisando de salvação. ”, explica DAY LIMNS.

Sobre o álbum “VÊNUS≠netuno”

“VÊNUS≠netuno” representa um marco na carreira de DAY LIMNS, misturando gêneros musicais de forma inovadora. O álbum conta com colaborações especiais de FROID e Hyperanhas, trazendo perspectivas únicas a cada faixa. Os produtores vencedores do GRAMMYs ™ e LATIN GRAMMYs ™ , Los Brasileros, DMAX e Isadora Sartor deram vida a essa jornada sonora, enquanto o videoclipe do álbum, dirigido por GAFE, complementa a experiência visual.

DAY LIMNS, um dos principais nomes do POP Underground, convida os entusiastas da música a se entregarem a esta jornada emocional através de “VÊNUS≠netuno”. Com milhões de seguidores nas redes sociais, dezenas de milhões de visualizações no YouTube e streams em alta, DAY LIMNS continua a moldar o cenário musical brasileiro com sua inovação e autenticidade.