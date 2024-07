Marcelo de Assis [object Object]

A banda Blur , um dos grandes nomes do britpop nos anos 1990 , acaba de lançar seu novo documentário To The End , que foi disponibilizado em mais de 350 cinemas no Reino Unido e na Irlanda nesta semana.

No vídeo promocional lançado no YouTube , a icônica banda britânica apresenta seu grande sucesso Parklife ao lado de Phil Daniels , que discute o apelo duradoura da música e seu lugar na cultura popular do Reino Unido.

Blur: To The End será seguido por imagens iniciais da apresentação única e especial da banda de seu aclamado álbum The Ballad Of Darren , que se tornou número 1 no Reino Unido . A performance foi gravada no Eventim Apollo de Londres , em Hammersmith , no último verão.

O documentário revisita a carreira do Blur , bem como a mais recente história da banda, capturado durante o período em que eles realizaram um retorno surpresa com o seu primeiro álbum em oito anos , intitulado The Ballad of Darren .

O filme segue quatro amigos – e companheiros de banda de três décadas – Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree quando eles se reuniram no inicio de 2023 para gravar músicas inéditas antes de seus primeiros shows com ingressos esgotados no Wembley Stadium , em Londres .

No setlist , estão suas canções mais icônicas e amadas pelos seus fãs, além de filmagens do Blur em ação no estúdio e durante a turnê. To The End é um momento íntimo com a mais duradoura das bandas inglesas.

“Nós mal nos comunicamos nos últimos 10 anos… Quero dizer, mesmo quando realmente nos separamos, não demorou tanto para gravar um disco, mas o que é maravilhoso é que assim que o quatro de nós entramos em uma sala juntos, é exatamente igual a quando tínhamos 19 anos…” , relata Alex James .

Já Graham Coxon acrescenta: “Um com o outro… Nos anos noventa, foi uma época muito intensa. No mesmo nível de um relacionamento, ou casamentos e coisas assim. Acho que não há problema em dizer que o tempo separado foi ocupado com outras amizades e apenas para se recuperar ou fazer outras coisas.”

Damon Albarn , vocalista do Blur e que também é a mente criativa por trás do projeto Gorillaz desde 1998, afirma que ele e seus colegas de banda têm “muita sorte de poder passar o tempo juntos” : “Acho que nenhum de nós pensou em fazer outro disco, especialmente um disco como este. Suponho que seja por isso que quis tentar torná-lo o melhor possível.”

E encerrou: “Todos nós temos vidas extremamente envolventes e complicadas e temos muita sorte de podermos passar esse tempo juntos, apenas nós quatro. E essa é a beleza disso…”

Blur anuncia álbum ao vivo gravado em Wembley

O Blur anunciou no dia 5 de junho um novo álbum ao vivo intitulado Live at Wembley Stadium, com lançamento previsto para dia 26 de julho pela Warner Music , via Parlophone Records .

Live at Wembley Stadium é uma compilação de músicas capturadas em duas noites inesquecíveis, os maiores shows da carreira de mais de 30 anos da banda até hoje, que viram Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree se apresentarem para mais de 150 mil fãs no lendário estádio de Londres , sendo a primeira vez que a banda tocou no local.

Os shows extraordinários e extremamente emocionantes aconteceram nos dias 8 e 9 de julho de 2023 .

Na tracklist , destaque para as músicas The Narcissist e St Charles Square de seu último álbum número 1, o aclamado The Ballad of Darren , bem como There’s No Other Way, Popscene, Beetlebum, Trimm Trabb, Villa Rosie, Coffee & TV, Under the Westway, Out of Time, To the End, Parklife, Song 2, This is a Low, Girls & Boys, Tender e The Universal .

Um longa-metragem do concerto, também intitulado Blur: Live at Wembley Stadium , será lançado nos cinemas do Reino Unido e da Irlanda , no dia 6 de setembro . Os detalhes sobre ingressos e cinemas serão anunciados em breve.

Confira o trailer de Blur: To The End :