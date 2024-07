Mayra Dugaich [object Object]

No último domingo (21), a empresa YG Entertainment anunciou em um vídeo os planos do grupo BLACKPINK para 2025.

De acordo com Yang Hyun Suk, fundador da YG, a previsão para o próximo ano é que Rosé, Lisa, Jennie e Jisoo lancem um novo álbum e também iniciem uma turnê mundial.

Apesar de não divulgar mais detalhes, ele afirmou que a equipe está trabalhando para que os fãs encontrem seus ídolos em breve.

Vale lembrar que o lançamento mais recente foi o single The Girls , que foi parte da trilha sonora do jogo BLACKPINK: THE GAME em 2023.

No clipe, as quatro estrelas pop surgem como avatares de si mesmas, dançando no palco do jogo, reproduzindo várias coreografias em um ambiente digital repleto de cores e efeitos especiais.

BLACKPINK: Filme da turnê ‘BORN PINK’ ganha trailer

O grupo BLACKPINK apresentou o trailer do filme da sua turnê Blackpink World Tour [BORN PINK].

No vídeo de 30 segundos, as meninas são vistas dominando os palcos pelo mundo, executando coreografias sem falhas e recebendo o carinho de seus fãs amorosos, conhecidos como Blinks.

O filme dirigido por Yoondong Oh e Geun Min irá narrar a turnê mundial que contou com 1,8 milhão de fãs em todo o mundo, e que promoveu o álbum Born Pink. O filme estreará em mais de 110 países, o que será o maior lançamento global nos cinemas de todos os tempos para um grupo feminino.

O filme distribuído pela Trafalgar Releasing e CJ 4DPLEX vai comemorar a turnê de maior bilheteria de um artista asiático e um grupo feminino na história em uma variedade de formatos, incluindo ScreenX, 4DX e ULTRA 4DX.

Vale lembrar que a turnê BORN PINK cruzou o globo de outubro de 2022 a setembro de 2023.

“Estamos muito satisfeitos em colaborar mais uma vez com nosso parceiro de longa data, CJ 4DPlex, para o novo lançamento do BLACKPINK “, disse o CEO da Trafalgar, Marc Allenby, em um comunicado. “ Desde sua estréia, testemunhamos a ascensão exponencial do BLACKPINK para se tornar um dos maiores nomes da música com um enorme apelo global. Os cinemas são o local perfeito para aproveitar o poder de sua base de fãs dedicada, e estamos ansiosos para receber os BLINKs de todo o mundo para aproveitar este evento teatral imperdível a partir de 31 de julho”.

A estreia foi confirmada para o próximo dia 31 de julho. Os ingressos já estão disponíveis.

Assista: