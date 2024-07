The Music Journal Brazil Rayane e Rafaela estreiam EP ao vivo com Henrique e Juliano

A dupla Rayane e Rafaela está prestes a dar mais um grande passo em sua carreira com o lançamento de seu novo projeto, Ao Vivo em Goiânia , que já está disponível em todas as plataformas digitais a partir desta sexta-feira (19).

O lançamento inclui a faixa foco Pra Dar Certo Comigo e conta com a participação especial da dupla Henrique & Juliano em Cadê o Povo , além de outras cinco músicas inéditas.

Após o sucesso do último DVD gravado na Fazenda Terra Prometida , que ampliou os ouvintes mensais da dupla nas plataformas digitais de 40 mil para mais de 2,8 milhões , Rayane & Rafaela estão prontas para conquistar novos patamares. O novo DVD, sob a tutela de Henrique & Juliano como empresários, marca uma nova fase de trabalho e dedicação.

Rayane e Rafaela, que possuem uma ligação profunda com Goiânia (GO), escolheram a cidade para gravar este novo projeto, que contará com uma série de lançamentos em breve.

“Estamos muito animadas com o lançamento da primeira parte do nosso EP ‘Ao Vivo em Goiânia’. Cada faixa foi escolhida com muito carinho e representa um pedaço da nossa trajetória e do amor que temos pela música. Esperamos que todos possam sentir a emoção que colocamos em cada canção e que se identifiquem com as nossas histórias” , comentam Rayane e Rafaela .

A faixa foco Pra Dar Certo Comigo também está disponível no YouTube com o seu registro oficial.

Há quatro anos, Rayane e Rafaela assinavam com a Som Livre

Em 2020, a dupla Rayane & Rafaela assinou com a gravadora Som Livre e disponibilizou o seu então novo single Beijo Meia Boca , que contou com a participação de Zé Neto & Cristiano, padrinhos artísticos das cantoras.

Beijo Meia Boca é um modão no estilo sofrência . Com trechos como “Quem avisa apaixonado é / Mas não tem muito o que fazer / Quando um dos dois não quer / Insistir no erro é dar tiro no pé / Eu só tô avisando porque amo / Mas eu não sei dizer até quando / Cê tá dando bobeira” , a música evidencia a assinatura artística da dupla.

Juntas na estrada há 7 anos, Rayane e Rafaela vêm chamando atenção do mercado sertanejo. Elas já trazem na bagagem três EP’s do projeto Happy Hour 10 Pras 6 , além de se apresentarem com outros grandes artistas do cenário, como Cleber & Cauan e Jonas Esticado.

