The Music Journal Brazil Sorriso Maroto lança 3ª parte de ‘As Antigas’

A terceira parte do DVD Sorriso Maroto – As Antigas já está disponível em todas as plataformas digitais pela Sony Music . Com nove faixas , o projeto audiovisual traz imagens das apresentações que aconteceram em 2023, em Salvador, Belo Horizonte e São Paulo .

“Essa terceira parte do álbum é muito especial, pois temos pela primeira vez no show “As Antigas” uma participação, que é o Thiaguinho. Além disso, ela tem muitos dos clássicos do Sorriso. Se você não tomar uma gelada ao som do “Sorriso Maroto – As Antigas” e não convidar os amigos para curtir, algo errado está acontecendo com você”, brinca Bruno Cardoso .

As faixas quem compõe a terceira parte de As Antigas são: Promessas (com Thiaguinho ), Sou Eu e Mais Ninguém (com Thiaguinho ), O que Tinha que Dar, Clichê, Tenho Medo / O Melhor Pedaço, Brigas Por Nada / 1,65, Coração Deserto / A Primeira Namorada, Tudo Tem Saída / Na Cama e É Diferente / Tarde Demais .

Sorriso Maroto gravou DVD em São Paulo no ano passado

No começo de 2023, o Sorriso Maroto anunciou algumas datas do projeto Sorriso Maroto – As Antigas , onde a banda viajará o Brasil levando uma festa especial, só com os sucessos antigos.

O grupo se apresentou no dia 11 de novembro , em São Paulo , no Distrito Anhembi, onde o show foi gravado, para a concepção de um novo DVD .

“Colocamos em prática tudo o que desenhamos no papel e fizemos o nosso “Sorriso in Rio das Antigas”, um mini Rock in Rio do Sorriso Maroto”, brinca Bruno Cardoso , vocalista da banda.

Os shows, que tiveram ingressos esgotados em todas as cidades que já passaram, aconteceram nas principais capitais brasileiras : “Tem sido mágico viajar o Brasil todo com o Sorriso Maroto – As Antigas”, comemora Bruno .

Segundo o cantor, o projeto estava guardado a sete chaves desde 2018, data em que fariam 20 anos de carreira : “Como fiquei doente, os planos foram adiados, mas esses cinco anos de espera serviram para amadurecermos essa ideia”, conta. O projeto piloto aconteceu no Maracanã , na “nossa área” , como define Bruno.

Os quase 10 mil ingressos esgotaram em 30 minutos e a pedido do público, o Sorriso organizou uma segunda edição, dessa vez para 16 mil pessoas .

Ouça: