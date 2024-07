Laís Seguin Sevdaliza agradece público após parceria com Pabllo Vittar

A música “Alibi”, uma colaboração entre a cantora iraniana Sevdaliza , a drag queen brasileira Pabllo Vittar e a artista francesa Yseult , está conquistando rapidamente as paradas musicais. Nesta sexta-feira (19), a faixa alcançou a terceira posição entre as mais ouvidas no Brasil e a 12ª no ranking global do Spotify.

Nas redes sociais, as artistas expressaram sua gratidão pelo sucesso e celebraram a recepção calorosa. Sevdaliza, que também usou o X (antigo Twitter) para um desabafo, comentou sobre seu sentimento de ser acolhida pelo público latino-americano, destacando sua experiência como refugiada e a dificuldade de retornar ao Irã.

“Infelizmente, nunca poderei voltar para minha terra natal, pois seria presa ou assassinada. Sempre me senti uma imigrante nômade. Nos últimos meses, fui abraçada de braços abertos pelo povo latino-americano. É muito especial para mim e sou grata” , escreveu ela. Sevdaliza, que nasceu em Teerã e se mudou para a Holanda com sua família aos cinco anos, tem uma carreira marcada pela busca de suas raízes persas na sua arte.

Ela já lançou três álbuns: “Ison” (2017), “The Calling” (2018) e “Shabrang” (2020). Recentemente, a artista tem ganhado destaque com novos sucessos, como “Alibi”, que pode fazer parte de um futuro álbum. Além de sua colaboração atual, Sevdaliza tem uma conexão especial com o Brasil. A cantora já se apresentou em São Paulo e Recife e tem se apresentado ao lado de grandes nomes como Madonna .

A artista também é mãe e expressou orgulho pelo impacto de “Alibi”. Em sua conta no X, ela convocou seus seguidores para celebrar o feito: “Temos a oportunidade de fazer história! Uma mãe iraniana refugiada, uma drag queen brasileira e uma mulher negra e plus size francesa podem chegar ao top 1. Vamos!” .

Mais sobre Sevdaliza

Sevdaliza, uma cantora de 36 anos, se destaca por seu estilo pop experimental, que reflete influências da era “Homogenic” de Björk e mistura gêneros como eletrônico e R&B alternativo. Nascida em Teerã, no Irã, Sevdaliza mudou-se para os Países Baixos aos cinco anos. Lá, ela recebeu uma bolsa de estudos universitária devido ao seu talento no basquete, chegando a integrar a seleção holandesa.

Sua carreira musical começou aos 27 anos, após a conclusão de seu curso em comunicação. Desde então, ela lançou quatro EPs e álbuns de estúdio. Faixas como “Alibi”, “Who Are You Running From”, “Ride Or Die”, “Good Torture” e “Nothing Lasts Forever” (esta última em colaboração com Grimes) estão cotadas para seu próximo álbum, cuja data de lançamento e título ainda não foram anunciados.