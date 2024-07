The Music Journal Brazil [object Object]

O astro latino Rauw Alejandro lança nesta sexta-feira (19) a inédita faixa Déjame Entrar , que já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music . O single chega acompanhado de um clipe repleto de coreografia e troca de cenários.

Rauw Alejandro cem postando alguns teasers da canção em suas redes, aumentando a expectativa de seus fãs e, além deste novo lançamento, o artista está em alta com Santa , faixa em que colabora com os artistas Rvssian e Arya Star , e já acumula mais de 310 milhões de reproduções .

Rauw Alejandro participou de colaboração com Shakira

A cantora Shakira anunciou a nova parceria com o cantor Rauw Alejandro . Cohete estará no novo álbum da colombiana Las Mujeres Ya No Lloran .

Shakira descreve a música como um pop leve com toques de funk e eletrônica que promete fazer sucesso nas pistas de dança. Esta não é a primeira vez que os dois artistas unem suas vozes, já que já lançaram Te Felicito em 2022.

“A produção desta obra foi um processo alquímico. À medida que escrevia cada música, eu me reconstruí. Quando as cantei, minhas lágrimas se transformaram em diamantes e minha vulnerabilidade em resiliência”, disse Shakira .

O álbum traz 16 músicas, 8 inéditas e um remix , além de sete singles de sucessos lançados anteriormente.

Rauw Alejandro chegou a cancelar show no Brasil: “desafios imprevistos”

Rauw Alejandro cancelou a passagem da turnê Saturno Tour pela América Latina . Desta forma, a 30e , responsável pelo show no Brasil, confirma que a apresentação que aconteceria no dia 2 de novembro , na Vibra , em São Paulo , está cancelada .

Um comunicado enviado pela equipe de Rauw Alejandro afirma que tal “decisão foi tomada devido a desafios de produção imprevistos”. Também foi adicionado à mensagem ao público que o artista está em excelente estado de saúde e que “lamentamos profundamente qualquer inconveniente que este cancelamento possa causar aos fãs e a todos os envolvidos. Agradecemos a compreensão e o apoio dos seguidores de Rauw Alejandro”.

Confira: